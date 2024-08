Banques alimentaires Canada exhorte les Canadiens à ajouter leur voix à l'appel au changement

Nouveaux résultats du sondage de Banques alimentaires Canada : 35 % des Canadiens estiment que leur situation financière s'est détériorée depuis trois mois, et les banques alimentaires se préparent à un raz-de-marée de nouveaux clients.

TORONTO, le 22 août 2024 /CNW/ - Banques alimentaires Canada a publié aujourd'hui les sombres résultats du sondage mené par Pollara, qui révèlent que 35 % des Canadiens éprouvent plus de difficultés financières qu'il y a trois mois.

Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada, affirme que les nouvelles conclusions et les recherches récentes de Statistique Canada mettent en lumière l'urgence d'agir; tous les ordres de gouvernement doivent prendre rapidement des mesures, comme instaurer l'allocation pour l'épicerie et les besoins de base , pour mettre fin à la crise de la faim au Canada et veiller à ce que chaque personne au Canada puisse subvenir à ses besoins de base.

« Si les dernières projections de Statistique Canada se concrétisent, le réseau de banques alimentaires ne sera pas en mesure de faire face au raz-de-marée de personnes cherchant de l'aide, explique Mme Beardsley. Le réseau de banques alimentaires n'a pas été conçu pour soutenir le quart de la population canadienne. Le scénario dressé par Statistique Canada est un véritable cauchemar, avec toutes ces personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et il faut que tous les ordres de gouvernement y voient immédiatement. »

Les dernières données de Banques alimentaires Canada - Un sondage réalisé par Pollara Strategic Insights confirment ce qui suit :

Plus du tiers des personnes au Canada (35 %) estiment que leur situation financière s'est détériorée depuis trois mois.

(35 %) estiment que leur situation financière s'est détériorée depuis trois mois. Parmi ceux qui éprouvent plus de difficultés financières qu'il y a trois mois : Près de la moitié de ceux dont le revenu est inférieur à 50 000 $/an (47 %); 43 % s'identifient comme membres de minorités visibles; 42 % sont des milléniaux.



En collaboration avec son réseau de 5 100 banques alimentaires et organismes communautaires, Banques alimentaires Canada encourage la population canadienne à faire entendre sa voix et à participer à la lutte contre la faim et la pauvreté, alors que les banques alimentaires ont de plus en plus de difficulté à répondre à la demande.

Participez à l'appel au changement

« L'automne sera brutal pour les banques alimentaires et les Canadiens. Alors que de plus en plus de Canadiens font face à des difficultés financières sans précédent, les banques alimentaires tentent désespérément de répondre à la demande croissante. Ce n'est pas viable, explique Mme Beardsley. Mais l'avenir du Canada peut se dessiner autrement. Les banques alimentaires ne sont pas l'unique solution pour lutter contre la pauvreté au Canada. Nous avons besoin d'une intervention urgente de tous les ordres de gouvernement pour contrer la faim et l'insécurité alimentaire au Canada et inverser la tendance. Un avenir meilleur est possible, et nous exhortons chaque Canadien à ajouter sa voix à l'appel au changement. »

À propos de Banques alimentaires Canada

Chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au pays, Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim 2023, plus de 5 100 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. En mars 2023, ils ont reçu près de deux millions de visites. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 829 millions de dollars en aide alimentaire et plus de 245 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale, tout en préconisant des mesures concrètes de la part des gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

Soutien médiatique

Le rapport trimestriel comprenait un sondage en ligne auprès de 1 500 Canadiens adultes interrogés du 17 au 24 juillet 2024. Bien qu'on ne puisse attribuer une marge d'erreur aux sondages en ligne, la marge d'erreur correspondante pour un échantillon probabiliste de cette taille est de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. La marge d'erreur sera plus importante lorsqu'on examine les sous-populations.

SOURCE Food Banks Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements ou planifier une entrevue, veuillez communiquer avec [email protected] au 647 985-7162