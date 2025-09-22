TORONTO, le 22 sept. 2025 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« Groupe Banque TD » ou « TD ») a annoncé aujourd'hui qu'elle exercera son droit de racheter la totalité de ses 8 000 000 d'actions privilégiées de premier rang, catégorie A à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif de série 9 (fonds propres d'urgence en cas de non viabilité) en circulation (les « actions de série 9 ») le 31 octobre 2025 au prix de 25,00 $ l'action de série 9, pour un total d'environ 200 millions de dollars. Le rachat a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières.

Le 28 août 2025, la TD a annoncé qu'un dividende de 0,202625 $ l'action de série 9 a été déclaré payable à compter du 31 octobre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 octobre 2025. Il s'agit du dividende final sur les actions de série 9, qui sera versé de la manière usuelle le 31 octobre 2025 comme il a déjà été annoncé. Après le 31 octobre 2025, les actions de série 9 cesseront de donner le droit à des dividendes et les porteurs de ces actions auront comme seul droit le droit de recevoir le paiement du montant de rachat.

Les porteurs véritables qui ne sont pas directement les porteurs inscrits des actions de série 9 devraient communiquer avec l'institution financière, le courtier ou l'autre intermédiaire par l'entremise duquel ils détiennent ces actions afin de confirmer la façon dont leur sera versé le produit du rachat. Les demandes doivent être envoyées à Compagnie Trust TSX, notre agent chargé des registres et agent des transferts, au 1‑800‑387‑0825 (ou à Toronto, le 416‑682‑3860).

À propos du Groupe Banque TD

Pour plus de renseignements : Brooke Hales, première vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 416-307-8647, [email protected] ; Gabrielle Sukman, directrice principale, Affaires internes et publiques, Relations avec les médias, 416-983-1854, [email protected].