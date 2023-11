MONTRÉAL, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») obtient six prix LSEG Lipper Fund 2023 pour le rendement exceptionnel de plusieurs solutions.

« Nous sommes très fiers de recevoir ces prix Lipper Fund qui soulignent nos efforts soutenus pour offrir aux investisseurs canadiens des solutions de placement résilientes. En offrant la principale architecture ouverte au Canada, nos équipes d'investissement travaillent de concert avec des gestionnaires de portefeuille de haut calibre afin de dégager des rendements solides, quels que soient les cycles de marché à travers lesquels nous devons naviguer », a déclaré Martin Felton, vice-président, Ventes nationales chez BNI.

BNI a obtenu des distinctions pour les fonds suivants :

Nom du fonds Catégorie du Comité de

normalisation des fonds

d'investissement du

Canada (« CIFSC ») Période couverte Fonds de revenu à taux variable BNI - Série FT Revenu fixe canadien à

court terme 3 ans Fonds croissance Québec BNI - Série investisseurs Actions canadiennes de

petite/moyenne

capitalisation 10 ans Fonds Innovations BNI - Série investisseurs Actions mondiales 5 ans Fonds Innovations BNI - Série investisseurs Actions mondiales 10 ans Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI -

Série F5 Actions nord-américaines 3 ans Portefeuille privé d'actions américaines BNI - Série F Actions américaines 5 ans

Le Fonds de revenu à taux variable BNI (Série FT) s'est vu décerner le trophée Lipper Fund Award 2023 de la meilleure performance sur un total de 40 fonds dans la catégorie Revenu fixe canadien à court terme pour la période de trois ans se terminant le 31 juillet 2023. Les données sont agrégées jusqu'à la fin de juillet chaque année et les résultats sont publiés en novembre. Le rendement du Fonds de revenu à taux variable BNI (Série FT) pour la période terminée le 31 octobre 2023 est le suivant : 4,66 % (1 an), 2,60 % (3 ans) et 1,86 % (5 ans). Les notations Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 5 (3 ans), 4 (5 ans) et s. o. (10 ans).

Le Fonds croissance Québec BNI (Série Investisseurs) s'est vu décerner le certificat Lipper Fund Award 2023 de la meilleure performance sur un total de 31 fonds dans la catégorie Actions canadiennes de petite/moyenne capitalisation pour la période de dix ans se terminant le 31 juillet 2023. Les données sont agrégées jusqu'à la fin de juillet chaque année et les résultats sont publiés en novembre. Le rendement du Fonds croissance Québec BNI (Série Investisseurs) pour la période terminée le 31 octobre 2023 est le suivant : 5,51 % (1 an), 9,68 % (3 ans), 8,41 % (5 ans), et 10,10 % (10 ans). Les notations Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 4 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans).

Le Fonds Innovations BNI (Série Investisseurs) s'est vu décerner le certificat Lipper Fund Award 2023 de la meilleure performance sur un total de 210 fonds dans la catégorie Actions mondiales pour la période de cinq ans se terminant le 31 juillet 2023 ainsi que le certificat Lipper Fund Award 2023 de la meilleure performance sur un total de 141 fonds dans la catégorie Actions mondiales pour la période de dix ans se terminant le 31 juillet 2023. Les données sont agrégées jusqu'à la fin de juillet chaque année et les résultats sont publiés en novembre. Le rendement du Fonds Innovations BNI (Série Investisseurs) pour la période terminée le 31 octobre 2023 est le suivant : 12,47 % (1 an), 8,27 % (3 ans), 14,85 % (5 ans) et 16,54 % (10 ans). Les notations Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 3 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans).

Le Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI (Série F5) s'est vu décerner le trophée Lipper Fund Award 2023 de la meilleure performance sur un total de 21 fonds dans la catégorie Actions nord-américaines pour la période de trois ans se terminant le 31 juillet 2023. Les données sont agrégées jusqu'à la fin de juillet chaque année et les résultats sont publiés en novembre. Le rendement du Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI (Série F5) pour la période terminée le 31 octobre 2023 est le suivant : 3,75 % (1 an), 11,49 % (3 ans) et 7,83 % (5 ans). Les notations Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 5 (3 ans), 4 (5 ans) et s. o. (10 ans).

Le Portefeuille privé d'actions américaines BNI (Série F) s'est vu décerner le certificat Lipper Fund Award 2023 de la meilleure performance sur un total de 142 fonds dans la catégorie Actions américaines pour la période de cinq ans se terminant le 31 juillet 2023. Les données sont agrégées jusqu'à la fin de juillet chaque année et les résultats sont publiés en novembre. Le rendement du Portefeuille privé d'actions américaines BNI (Série F) pour la période terminée le 31 octobre 2023 est le suivant : 19,57 % (1 an), 16,11 % (3 ans) et 17,32 % (5 ans). Les notations Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et s. o. (10 ans).

Les prix LSEG Lipper Fund, décernés chaque année, récompensent les fonds et les sociétés de fonds de placement qui ont affiché un solide rendement ajusté en fonction du risque, et ce, de façon constante, comparativement à leurs pairs.

Les prix LSEG Lipper Fund sont basés sur le classement Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de performance ajustée au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la valeur Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) la plus élevée dans chaque classification admissible remporte le prix LSEG Lipper Fund. Pour plus d'informations, voir lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper fasse des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité de ses données, LSEG Lipper n'en garantit pas l'exactitude.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 30 septembre 2023, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 78,31 milliards de dollars.



Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme YouTube et LinkedIn.



Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 426 milliards de dollars au 31 juillet 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Alexandre Guay, Conseiller senior, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]