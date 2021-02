MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (BNI) a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre fonds négociés en bourse (FNB BNI). Chaque FNB BNI énuméré dans le tableau ci-dessous a clôturé l'offre initiale de parts et ces parts se négocieront à la Bourse de Toronto (TSX) à compter d'aujourd'hui.

« Depuis 2019, BNI a fait son entrée dans le secteur des fonds négociés en bourse avec des solutions financières compétitives, faisant preuve de leadership notamment en développement durable », a déclaré Annamaria Testani, première vice-présidente, Ventes nationales chez Banque Nationale Investissements. « Notre gamme de produits évolue désormais pour couvrir non seulement plusieurs catégories d'actifs, mais aussi pour servir les investisseurs à travers de nombreux segments de marché. »

Trust Banque Nationale inc. (TBN) agira à titre de gestionnaire de portefeuille des FNB BNI et déléguera les décisions de placement aux sous-gestionnaires indiqués dans le tableau ci-dessous.

Voici la liste des quatre FNB BNI qui commenceront à se négocier à la TSX aujourd'hui ainsi que leur symbole boursier, leur sous-gestionnaire et les frais de gestion correspondants :

Fonds négociés en bourse Symbole boursier (TSX) Sous-conseillé par Frais de gestion1 FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI NSCC AlphaFixe Capital inc. 0,55 % FNB de revenu de dividendes canadiens BNI NDIV Placements Montrusco Bolton inc. 0,55 % FNB actif d'actions américaines BNI NUSA Placements Montrusco Bolton inc. 0,55 % FNB actif d'actions internationales BNI NINT Placements Montrusco Bolton inc. 0,60 %

1 Les frais de gestion annuels correspondent à la valeur liquidative quotidienne moyenne des parts du FNB BNI applicable. Ces frais de gestion, majorés des taxes applicables, s'accumulent tous les jours et sont payés tous les mois.

FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI (TSX : NSCC) Le FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI a comme objectif de placement de générer un niveau soutenu de revenu courant et une croissance du capital, en mettant l'accent sur les obligations émises par des sociétés canadiennes ayant une intensité carbone substantiellement inférieure à l'intensité carbone estimative de son indice de référence, tout en considérant les enjeux ESG, les risques climatiques et la contribution aux objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies (l'ONU). Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'obligations émises par des sociétés canadiennes.

FNB de revenu de dividendes canadiens BNI (TSX : NDIV) Le FNB de revenu de dividendes canadiens BNI a comme objectif de placement de maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et de générer un revenu de dividendes soutenu. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de capitaux propres de sociétés canadiennes qui versent des dividendes.

FNB actif d'actions américaines BNI (TSX : NUSA) Le FNB actif d'actions américaines BNI a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines.

FNB actif d'actions internationales BNI (TSX : NINT) Le FNB actif d'actions internationales BNI a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés internationales.

À propos des FNB BNI

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de fonds négociés en bourse, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 décembre 2020, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 67 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme YouTube et LinkedIn.

Banque Nationale Investissements est membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies.





À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 332 milliards de dollars au 31 octobre 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 500 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

