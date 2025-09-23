MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a récemment franchi le cap des 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ce jalon important souligne l'engagement inébranlable de BNI à offrir une proposition de valeur exceptionnelle aux investisseurs et illustre la trajectoire de croissance remarquable de la société depuis sa fondation en 1987.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette réalisation qui reflète notre culture d'innovation et d'excellence profondément enracinée », a déclaré Éric-Olivier Savoie, président et chef de la direction de BNI. « Nous nous efforçons constamment d'élaborer des stratégies de placement tournées vers l'avenir qui répondent aux besoins changeants des investisseurs canadiens ». Martin Felton, vice-président des ventes nationales, a ajouté : « Nous sommes profondément reconnaissants envers nos clients et partenaires pour leur confiance qui a joué un rôle déterminant dans l'atteinte de cette étape significative. »

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI s'associe aux plus importantes firmes de gestion de portefeuille mondiales pour offrir des solutions de placement novatrices qui propulsent les investisseurs particuliers et institutionnels vers leurs objectifs financiers.

À propos des FNB BNI

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Les placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis ; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance‑dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir. Comme les parts de série FNB des Fonds sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les séries FNB des Fonds ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 30 juin 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 102 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 553 milliards de dollars au 31 juillet 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

