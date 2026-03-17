MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces par part de mars 2026 pour les fonds négociés en bourse BNI (« FNB BNI ») et les séries FNB de Fonds BNI.

Les porteurs de parts inscrits au 24 mars 2026 recevront des distributions en espèces le 31 mars 2026, comme suit :

Nom du fonds Symbole

boursier Montant

versé par

part Fréquence

de

paiement FNB d'investissements alternatifs liquides BNI NALT 0,7500 $ Trimestrielle Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI - série FNB NREA 0,0350 $ Mensuelle FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI NPRF 0,1000 $ Mensuelle FNB de revenu fixe sans contraintes BNI NUBF 0,0700 $ Mensuelle FNB d'obligations à rendement élevé BNI NHYB 0,0850 $ Mensuelle FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI NSCB 0,0550 $ Mensuelle FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI NSCE 0,1500 $ Trimestrielle FNB actif d'actions américaines BNI NUSA 0,0100 $ Trimestrielle FNB actif d'actions américaines BNI (couvert en CAD) NUSA.F 0,0100 $ Trimestrielle FNB de revenu de dividendes canadiens BNI NDIV 0,0700 $ Mensuelle FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI NSCC 0,0600 $ Mensuelle FNB Développement durable d'obligations canadiennes à court terme BNI NSSB 0,0260 $ Mensuelle Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI - série FNB NTGA 0,0120 $ Mensuelle Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI - série FNB NTGB 0,0150 $ Mensuelle Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI - série FNB NTGC 0,0160 $ Mensuelle Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI - série FNB NTGD 0,0200 $ Mensuelle Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI - série FNB NTGE 0,0140 $ Mensuelle Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI - série FNB NTGF 0,0180 $ Mensuelle Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI - série FNB NCPB 0,0250 $ Mensuelle

À propos des FNB BNI et séries FNB de Fonds BNI

Les FNB BNI et séries FNB de Fonds BNI sont offerts par BNI, filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Les placements dans des FNB BNI ou des séries FNB de Fonds BNI peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié ou l'Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB BNI et les séries FNB de Fonds BNI ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB BNI et de séries FNB de Fonds BNI sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

BNI est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 décembre 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 109 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

BNI est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 606 milliards de dollars au 31 janvier 2026, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]