MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») a annoncé aujourd'hui des changements de gestion de portefeuille et de stratégies de placement ainsi que la réduction des frais de gestion et d'administration pour certains Fonds BNI. De plus, BNI a annoncé le changement de nom du Fonds actif d'actions internationales BNI ainsi qu'un changement au programme de réduction des frais de gestion pour les investisseurs bien nantis (le « programme de réduction »).

Changements de gestion de portefeuille et de stratégies de placement

Le ou vers le 1er mai 2026, BNI transférera les responsabilités de sous-gestionnaire de portefeuille pour le Fonds actif d'actions internationales BNI de Placements Montrusco Bolton inc. à Société de placements Franklin Templeton (« SPFT »). SPFT nommera Franklin Templeton Investment Management Limited et Putnam Investment Management, LLC à titre de sous-gestionnaires de portefeuille délégués.

À la même date, les stratégies de placement du Fonds actif d'actions internationales BNI seront modifiées pour refléter l'approche des nouveaux sous-gestionnaires de portefeuille délégués. L'objectif de placement du Fonds demeure inchangé.

Le ou vers le 8 mai 2026, BNI remplacera Corporation Financière Mackenzie à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI et nommera Gestion d'actifs Picton Mahoney à titre de sous-gestionnaire de portefeuille.

À la même date, les stratégies de placement du Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI seront modifiées pour refléter l'approche du nouveau sous-gestionnaire de portefeuille. L'objectif de placement du Fonds demeure inchangé.

Ces changements s'inscrivent dans le cadre du processus de gouvernance de la structure d'architecture ouverte de BNI.

Changement de nom

Le ou vers le 1er mai 2026, le Fonds actif d'actions internationales BNI sera renommé comme suit :

Nom actuel Nouveau nom Fonds actif d'actions internationales BNI Fonds valeur internationale BNI

Réduction des frais de gestion et d'administration

Le ou vers le 12 mai 2026, les frais de gestion et d'administration pour les séries de fonds mentionnées dans le tableau ci-dessous seront réduits comme suit :

Fonds et séries Frais de gestion Frais d'administration Actuels Nouveaux Actuels Nouveaux Fonds indiciel d'actions américaines BNI - série F 0,20 % 0,05 % 0,14 % 0,10 % Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - série F 0,20 % 0,05 % 0,13 % 0,10 % Fonds indiciel d'actions internationales BNI - série F 0,20 % 0,17 % 0,14 % 0,10 %

Le ou vers le 12 mai 2026, les frais d'administration pour les séries de fonds mentionnées dans le tableau ci-dessous seront réduits comme suit :

Fonds et séries Frais d'administration Actuels Nouveaux Fonds indiciel d'actions américaines BNI - série Investisseurs 0,14 % 0,10 % Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - série Investisseurs 0,13 % 0,10 % Fonds indiciel d'actions internationales BNI - série Investisseurs 0,14 % 0,10 %

Le ou vers le 12 mai 2026, les frais de gestion pour les séries de fonds mentionnées dans le tableau ci-dessous seront réduits comme suit :

Fonds et séries Frais de gestion Actuels Nouveaux Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré - séries Conseillers et T5 1,15 % 1,05 % Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré - séries F et F5 0,40 % 0,30 % Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré - séries Conseillers et T5 1,40 % 1,30 % Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré - séries F et F5 0,40 % 0,30 % Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance - séries Conseillers et T5 1,40 % 1,30 % Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance - séries F et F5 0,40 % 0,30 % Portefeuille Méritage FNB tactique Actions - séries Conseillers et T5 1,40 % 1,30 % Portefeuille Méritage FNB tactique Actions - séries F et F5 0,40 % 0,30 %

Changement au programme de réduction

Le ou vers le 12 mai 2026, BNI mettra fin au programme de réduction applicable au Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré, au Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré, au Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance et au Portefeuille Méritage FNB tactique Actions. Pour plus de détails sur le programme de réduction, veuillez consulter la section « Programme de réduction des frais de gestion pour les investisseurs bien nantis » du prospectus simplifié des Fonds et FNB BNI.

Tous les changements précités seront inclus dans une modification du prospectus simplifié pour les Fonds et FNB BNI qui sera déposée sur le site web SEDAR+ et sur le site web de BNI.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir.

À propos des Portefeuilles MéritageMDLes Portefeuilles MéritageMD (les « Portefeuilles ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Portefeuilles peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu des Portefeuilles avant de faire un placement. Les titres des Portefeuilles ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Portefeuilles ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

MD PORTEFEUILLES MÉRITAGE et le logo des Portefeuilles Méritage sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada, utilisées sous licence par Banque Nationale Investissements inc.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 décembre 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 109 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 606 milliards de dollars au 31 janvier 2026, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514-412-5125, [email protected]