Banque Nationale Courtage direct annonce une nouvelle tarification parmi les plus concurrentielles de l'industrie

BNCD se positionne favorablement auprès des 18-30 ans et des investisseurs actifs

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Banque Nationale Courtage direct (BNCD) lance dès le 15 octobre sa nouvelle tarification parmi les plus concurrentielles sur le marché canadien du courtage en ligne.

Voici la nouvelle tarification, applicable aux différents profils de clients :

Jeunes investisseurs (18-30 ans) : 4,95 $ par transaction, ainsi que 10 transactions gratuites par année;

(18-30 ans) : 4,95 $ par transaction, ainsi que 10 transactions gratuites par année; Investisseurs actifs (100 transactions et plus par trimestre) : seulement 0,95 $ par transaction;

(100 transactions et plus par trimestre) : seulement 0,95 $ par transaction; Clients Banque Nationale (possédant un compte bancaire lié à la plateforme de courtage BNCD) : 6,95 $ par transaction.

Le lancement de la nouvelle tarification coïncide avec la refonte complète de la plateforme de BNCD, rendant l'expérience de l'utilisateur encore plus simple, rapide et efficace.

Citation

« Cette tarification est bien plus qu'une porte d'entrée vers notre toute nouvelle plateforme et ses nombreux avantages, c'est un positionnement qui nous permet de nous démarquer sur le marché de l'investissement autonome », mentionne Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage direct. « En plus d'une offre nettement plus intéressante pour différents types d'investisseurs, nous lançons un appel aux 18-30 ans qui aimeraient débuter leurs propres investissements en mettant à leur disposition des outils pratiques. Nous voulons leur démontrer que gérer son portefeuille, c'est plus simple et abordable qu'on le pense! »

