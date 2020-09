BAnQ toujours présente pour ses usagers malgré d'importantes modifications à l'accès dans certains de ses édifices

MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Soucieuse de faire sa part pour contrer la propagation de la COVID-19 dans les zones rouges et en application des directives gouvernementales, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) modifie l'accès à ses édifices de Québec et de Montréal pour la période du 1er au 28 octobre 2020. La Grande Bibliothèque, bien que partiellement fermée, pourra toutefois offrir le prêt sans contact dès le 1er octobre.

Québec

Les locaux des Archives nationales à Québec (pavillon Louis-Jacques-Casault de l'Université Laval ) seront temporairement fermés au public.

Montréal

La Grande Bibliothèque : l'abonnement sera toujours possible sur place et les usagers pourront passer au comptoir de prêt récupérer leurs documents réservés en ligne ou par téléphone. L'accès aux rayons et aux postes informatiques sera temporairement suspendu.

La Bibliothèque nationale (2275, rue Holt) et les Archives nationales à Montréal (535, avenue Viger Est) seront temporairement fermées au public. Les consultations par courriel, par téléphone ou en ligne sont toujours possibles.

Ailleurs au Québec

Les Archives nationales continueront d'accueillir des usagers sur rendez-vous seulement à Gatineau , Sherbrooke , Rouyn-Noranda , Trois-Rivières, Rimouski , Saguenay, Sept-Îles et Gaspé. Pour la consultation de documents sur rendez-vous, le public peut communiquer directement avec le centre choisi.

Citation

Nous avons plus que jamais le devoir d'agir collectivement et solidairement afin de contrer la pandémie et ses effets. C'est notre engagement, nous servirons nos usagers autrement. Nous serons heureux de les accueillir à la Grande Bibliothèque pour un bref passage et nous continuerons de leur offrir le plaisir et le réconfort de la culture en ligne, grâce à l'abondante offre numérique de BAnQ.

Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ

L'offre numérique de BAnQ vous accompagne tout l'automne!

Forte de son succès des derniers mois, la foisonnante offre numérique de BAnQ est toujours à la disposition de tous les citoyens du Québec… gratuitement! Participez à des activités culturelles en ligne, empruntez des livres numériques, consultez magazines et journaux, écoutez de la musique, visionnez des vidéos, accédez à distance à des collections et fonds d'archives, et bien plus encore. La culture en ligne s'offre à tous et ajoutera de la couleur à la saison! numerique.banq.qc.ca.

Notre service de référence à distance a été bonifié : les bibliothécaires et les archivistes de BAnQ sont au service des citoyens pour répondre à leurs questions et les accompagner dans leurs recherches. Il suffit d'envoyer une demande par courriel ou par téléphone ou encore une demande de rencontre en ligne.

Plus d'information

Pour plus de détails au cours des prochains jours, consultez notre portail à banq.qc.ca et suivez-nous sur les différents médias sociaux.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Renseignements: Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 514 873-1101, poste 3199, [email protected]

Liens connexes

http://www.banq.qc.ca/