BAnQ souligne le Mois de l'histoire des Noirs

« BAnQ est heureuse de mettre en lumière l'importante contribution des communautés noires à la société québécoise. Plonger dans l'histoire de ces communautés, c'est faire des découvertes fascinantes et prendre conscience de leur riche héritage. Le Mois de l'histoire des Noirs est une superbe occasion d'aller à leur rencontre », a indiqué Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

Activités prévues

Le dimanche 2 février

Les p'tits concerts : L'Afrique au son du djembé et du balafon

De 14 h à 14 h 45 et de 15 h30 à 16 h 15 (deux représentations), à l'Espace Jeunes, niveau M

Les enfants sont invités à venir danser aux sons et aux rythmes de l'Afrique de l'Ouest, en toute complicité avec les artistes. De quoi vivre une expérience unique !

Avec :

Luc Bambara (Burkina Faso) : djembé et danse

Adama Daou (Mali) : chant, balafon et djembé

Le vendredi 7 février

Cinéma : Selma

De 19 h à 21 h, à la salle de visionnement 4.130

En hommage à Martin Luther King, (re)voyez ce film percutant inspiré des événements en faveur du droit de vote sans restriction pour les citoyens de race noire.

Le dimanche 9 février

Courts métrages et atelier de danse

À 14 h, à l'Auditorium

Assistez à la projection de deux courts métrages sur le jazzman montréalais Oscar Peterson, avant de faire quelques pas de danse en compagnie de l'École de danse Swing Cat's Corner. De quoi découvrir une autre facette du célèbre pianiste !

En collaboration avec l'Office national du film.



Programmation et réservation : banq.qc.ca/activites

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

