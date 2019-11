BAnQ souligne la Semaine nationale de la généalogie au moyen d'activités gratuites dans ses 10 centres d'archives

« La généalogie passionne! En cette période où l'on ne sait pas toujours qui et quoi croire, remonter le fil du temps à l'aide de documents d'archives devient une activité toujours plus populaire. Ces documents et ces ressources en ligne, au Québec, ce sont notamment les Archives nationales qui les mettent à la disposition du public. À la veille de leur 100 e anniversaire, qui sera célébré en 2020, elles vous ouvrent grand leurs portes! » a déclaré Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

La Semaine nationale de la généalogie, c'est le moment de lancer ses recherches… ou de les reprendre! La démarche fait penser à une chasse aux trésors : le plaisir est autant dans la quête que dans la découverte.

Le public pourra profiter de l'occasion pour se familiariser avec les ressources accessibles dans BAnQ numérique et la section Archives du portail de BAnQ (banq.qc.ca).

Activités prévues

À BAnQ Gaspé

80, boulevard de Gaspé

Gaspé

418 727-3500, poste 6573

archives.gaspe@banq.qc.ca.

Le samedi 30 novembre de 13 h à 16 h

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

L'activité se déroulera en trois étapes :

Présentation des ouvrages généalogiques disponibles dans la bibliothèque du Musée de la Gaspésie par Élaine Réhel, généalogiste. Présentation des bases de données en généalogie disponibles sur le portail Web de BAnQ par André Ruest, technicien en documentation à BAnQ. Visite du magasin d'archives du Musée et de BAnQ et présentation de documents historiques à saveur généalogique par Marie-Pierre Huard , archiviste au Musée de la Gaspésie.

Réservation : archives.gaspe@banq.qc.ca.

En partenariat avec le Musée de la Gaspésie et Élaine Réhel, généalogiste recherchiste agréée

***

À BAnQ Gatineau

855, boulevard de la Gappe

819 568-8798

Le samedi 23 novembre de 9 h 30 à 15 h 30

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Les équipes du Centre d'archives, de généalogie et d'histoire vous invitent à participer à une journée de découvertes généalogiques : présentation de plusieurs bases de données, création d'un arbre généalogique, visites guidées et prix de présence!

Aucune réservation requise

En partenariat avec la Société de généalogie de l'Outaouais, la Ville de Gatineau et le Centre régional d'archives de l'Outaouais

Le jeudi 28 novembre de 19 h à 20 h 30

SOUVENIRS DE FAMILLE : MIEUX PRÉSERVER VOS PHOTOS

Venez découvrir quelques trucs pour vous aider à mieux préserver vos photographies personnelles. Animé par la photographe Isabelle Aubin.

Réservation nécessaire pour cette activité : 819 568-8798

***



À BAnQ Québec

Pavillon Louis-Jacques-Casault

Campus de l'Université Laval

1055, avenue du Séminaire

Québec

418 643-8904

Le samedi 30 novembre de 12 h à 16 h

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Venez rencontrer les équipes de BAnQ Québec, de la Société de généalogie de Québec et de Family Search, partenaires qui depuis plus de 30 ans ont fait du pavillon Louis-Jacques-Casault le pôle d'excellence en généalogie à Québec. Participez à une visite des réserves d'archives et des salles de recherche et vous ferez des découvertes passionnantes.

Aucune réservation requise

En partenariat avec Family Search et la Société de généalogie de Québec

***

À BAnQ Rimouski

337, rue Moreault

Rimouski

418 727-3500

archives.rimouski@banq.qc.ca

Le samedi 30 novembre de 12 h à 16 h 30

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

L'équipe de BAnQ Rimouski vous invite à un atelier d'initiation à la recherche dans les archives judiciaires bas-laurentiennes, véritable mine d'or de ressources en généalogie. Une nouvelle base de données a été créée afin de faciliter vos recherches. Cet atelier vous permettra de naviguer à travers l'histoire criminelle et pénale de la région. Qui sait, peut-être découvrirez-vous des hors-la-loi dans votre famille!

Soyez les bienvenus dans l'univers fascinant des archives judiciaires de vos ancêtres!

Réservation : archives.rimouski@banq.qc.ca

***

À BAnQ Rouyn-Noranda

27, rue du Terminus Ouest

Rouyn-Noranda

819 763-3484

Le samedi 30 novembre de 12 h 30 à 16 h

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

L'équipe de BAnQ Rouyn-Noranda, en collaboration avec celle de Généalogie Abitibi-Témiscamingue qui célèbre ses 25 ans d'existence, vous invite à une grande fête de la généalogie. Visite guidée, présentation des ressources, conférences et recherche libre sont au menu. Venez découvrir des petits trésors qui pourront bonifier votre arbre généalogique et voyagez dans le temps avec nous!

À 12 h 30 : Accueil

À 13 h :

Lancement du 25 e anniversaire de Généalogie Abitibi-Témiscamingue

anniversaire de Généalogie Abitibi-Témiscamingue Astuces généalogiques et conférence Histoire de famille, par Serge Pétrin, président de Généalogie Abitibi-Témiscamingue

par Serge Pétrin, président de Généalogie Abitibi-Témiscamingue Conférence Mes histoires de famille, par Hélène Bilodeau, généalogiste

À 14 h : Présentation de la collection de livres spécialisés de BAnQ Rouyn-Noranda

À 14 h 30 : Visite du magasin d'archives

De 14 h 30 à 16 h : Aide à la recherche et recherche libre

Aucune réservation requise

En partenariat avec Généalogie Abitibi-Témiscamingue

***

À BAnQ Saguenay

930, rue Jacques-Cartier Est, bureau C-103

Saguenay

418 698-3516

archives.saguenay@banq.qc.ca

Le samedi 30 novembre de 9 h à 16 h

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Retracez le fil de votre histoire et renouez avec vos ancêtres en participant à des activités gratuites.

En partenariat avec la Société historique du Saguenay et la Société de généalogie du Saguenay

Aucune réservation requise

***

À BAnQ Sept-Îles

700, boulevard Laure, bureau 190

Sept-Îles

418 964-8434

archives.sept-iles@banq.qc.ca

Le samedi 23 novembre de 10 h à 16 h

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Les équipes de BAnQ Sept-Îles, de la Société de généalogie de la Côte-Nord et de Family Search vous invitent à la découverte. Venez faire vos premiers pas en recherche généalogique, vous familiariser avec des bases de données et des outils de recherche et visiter la réserve d'archives.

De 10 h à 10 h 30 : Accueil

De 10 h 30 à 11 h 15 et de 14 h à 15 h 15 : Présentation par l'équipe de Family Search de son site Internet et des nombreux outils qu'elle met à votre disposition.

De 13 h à 13 h 30 : Visite de la réserve d'archives

De 10 h à 16 h : Recherches en généalogie

Vous pouvez apporter votre ordinateur portable. Vous aurez accès au réseau sans fil.

Aucune réservation requise

En partenariat avec la Société de généalogie de la Côte-Nord et Family Search

***

À BAnQ Sherbrooke

225, rue Frontenac, bureau 401

Sherbrooke (Québec) J1H 1K1

archives.sherbrooke@banq.qc.ca

Le mercredi 27 novembre de 10 h à 12 h

COMMENT ÉCRIRE UN LIVRE DE FAMILLE : L'EXPÉRIENCE DE GILLES RIVARD

Entrevue avec Gilles Rivard, auteur du livre Histoire des familles Béliveau et Rivard, de 1850 à 2018 : Winslow et Stratford Centre (2018) et lauréat du prix Raymond-Lambert. L'auteur dévoilera les motivations derrière ce projet passionnant qui l'a occupé pendant plus de cinq ans, partageant avec nous ses découvertes et ses personnages coups de cœur, tout comme ses trucs et astuces d'autoédition.

Réservation : 819 820-3010, poste 6330 ou archives.sherbrooke@banq.qc.ca

***

BAnQ Trois-Rivières, hors les murs : à la Société acadienne Port-Royal

17600, rue Béliveau, bureau 101

Bécancour (Québec) G9H 0M4

819 233-4411

Le mercredi 27 novembre de 13 h 30 à 15 h 30

CONFÉRENCE : LA NOUVELLE ACADIE FRANÇAISE D'APRÈS LES BILLETS DE L'ACADIE - NOUVEAUX REGARDS SUR LA RÉSISTANCE ACADIENNE 1750-1760

Par Rénald Lessard, archiviste à BAnQ

Vous découvrirez des ressources généalogiques générales ainsi que des ressources spécialisées en généalogie acadienne.

Aucune réservation requise

***

À BAnQ Vieux-Montréal

535, avenue Viger Est

Montréal

514 873-1100

archives.montreal@banq.qc.ca

Le samedi 30 novembre de 14 h à 16 h

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Généalogistes débutants, venez assister à une présentation pour apprendre à retracer vos ancêtres et votre histoire de famille à l'aide des ressources de BAnQ. Vous y découvrirez des astuces de recherche. Vous pourrez ensuite visiter la salle de consultation où vous seront présentés des documents d'archives utiles à la généalogie.

Aucune réservation requise

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. En 2018-2019, son portail a attiré un total de 7 millions de visites et a généré plus de 1,5 million de prêts numériques ainsi que 18,4 millions de consultations de documents numériques.

banq.qc.ca

