BAnQ salue la nomination d'Isabelle Dubois à titre de présidente de son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) se réjouit de la nomination d'Isabelle Dubois comme présidente de son conseil d'administration, annoncée la semaine dernière par le Conseil des ministres.

Isabelle Dubois est la nouvelle présidente du conseil d’administration de BAnQ. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

« Avec les équipes de l'institution, j'accueille cette nomination avec enthousiasme, a déclaré Jean-Louis Roy, président directeur-général de BAnQ. Nous nous réjouissons à la pensée que nous pourrons compter sur le concours de madame Dubois pour la consolidation financière de notre institution, l'accélération de l'engagement dans l'ère numérique et de l'intelligence artificielle des Archives nationales, de la Bibliothèque nationale et de la Grande Bibliothèque que BAnQ rassemble et la mise en œuvre de la rénovation de la bibliothèque Saint-Sulpice. Madame la présidente, soyez la bienvenue. Votre itinéraire professionnel et votre expérience enrichissent l'actif de BAnQ, cette maison qui incarne à la fois le passé et l'avenir du Québec. Je tiens à remercier Gaston Bellemare d'avoir assuré l'intérim du conseil avec sagesse. »

« C'est avec fierté que je me joins au conseil d'administration de la grande institution qu'est BAnQ. Je suis heureuse de mettre à son service mon expérience au sein de l'administration publique et ma connaissance du monde politique et des communications. Avec mes collègues du conseil et le président-directeur général, nous poursuivrons le travail de rayonnement de ce pilier du savoir et de la culture et veillerons à en maximiser l'accessibilité pour tous les citoyens du Québec », a indiqué Isabelle Dubois.

Directrice d'arrondissement à la Ville de Québec depuis 2015, Isabelle Dubois cumule plus d'une douzaine d'années d'expérience à titre de gestionnaire dans les secteurs public et privé. Elle a précédemment été directrice principale des communications institutionnelles pour SSQ Groupe financier et directrice du Service des communications de la Ville de Québec. Auparavant, elle a été directrice des politiques à la Fédération québécoise des municipalités et conseillère en marketing au sein de la firme Desjardins Marketing Stratégique. Elle a aussi œuvré pendant près de cinq ans au sein de cabinets ministériels, dont celui du premier ministre.

Détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en science politique ainsi que d'un certificat en relations publiques, Mme Dubois a également fait des études au baccalauréat en droit.

Elle a siégé au conseil d'administration du Palais Montcalm ainsi qu'à celui de la Caisse d'économie Desjardins du personnel municipal.

La première séance du conseil d'administration sous la présidence d'Isabelle Dubois aura lieu le 26 mars prochain.



Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

