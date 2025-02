BAnQ présente l'exposition René et Lévesque aux Archives nationales à Montréal du 11 février au 9 mai 2025

Cette exposition est une création du Musée de la civilisation, réalisée en collaboration avec la Fondation René-Lévesque et avec la participation financière du gouvernement du Québec.

Comment René est-il devenu Lévesque?

Au moyen de 150 objets, de 150 images et de 8 documents audiovisuels, l'exposition permet de retracer les moments phares de la vie de René Lévesque, figure marquante du paysage politique québécois. À travers documents d'archives et objets inédits, on découvre un portrait intime du célèbre personnage public. Sous l'angle de sa personnalité et de ses traits de caractère, le voile se lève sur des facettes méconnues qui ont forgé à la fois l'homme du peuple et le politicien respecté.

Quatre zones composent l'exposition René et Lévesque, chacune mettant en lumière une étape de sa vie : son enfance en Gaspésie et le développement de son intérêt pour la lecture et l'écriture; sa carrière de journaliste et de correspondant de guerre pour l'armée américaine; son passage vers la politique et, finalement, son legs social, politique et culturel qui teinte toujours notre société.

Plusieurs objets significatifs lui ayant appartenu, pour la plupart jamais dévoilés, ainsi que des archives peu diffusées sont réunis dans cette exposition, ce qui permet un accès vrai et direct à cet homme qui a marqué le Québec d'une manière indélébile. La réalisation de René et Lévesque a été rendue possible grâce à un apport considérable de citoyens et citoyennes qui ont prêté des objets personnels en lien avec la vie de Lévesque et des archives.

Citations

« C'est un privilège de présenter cette exposition à un nouveau public et de nourrir sa curiosité au moyen de notre patrimoine documentaire. Je salue le Musée de la civilisation ainsi que la Fondation René-Lévesque avec lesquels nous sommes fiers de montrer le parcours d'un bâtisseur dont l'engagement envers sa société nous incite à rêver grand et à faire preuve d'audace. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« Cette exposition à la fois forte et sensible, toute en nuances, est à l'image de cet homme à la personnalité et au parcours singuliers. Elle permettra à ceux et celles qui l'ont connu de le voir sous un angle différent et aux générations plus jeunes de le découvrir, mais surtout de peut-être se reconnaître en lui, se projeter dans l'avenir et nourrir, à leur façon, leur amour pour le Québec. »

Julie Lemieux, directrice générale du Musée de la civilisation

« Nous sommes particulièrement fiers que l'exposition René et Lévesque soit maintenant présentée aux Archives nationales à Montréal, un lieu mémoriel d'une grande importance. Premier arrêt d'une tournée québécoise, cette présentation donnera l'occasion aux Montréalais et aux Montréalaises de revoir le parcours singulier de cet être d'exception qu'était René Lévesque. Merci au Musée de la civilisation et à Bibliothèque et Archives nationales du Québec de nous permettre de vivre à nouveau un tel moment. »

Martine Tremblay, présidente du conseil d'administration de la Fondation René-Lévesque

Les archives de René Lévesque et d'autres figures politiques à BAnQ

Plus de 90 éléments visibles dans l'exposition sont issus des collections et des fonds d'archives conservés par BAnQ, et particulièrement du riche fonds René Lévesque qui peut être consulté aux Archives nationales à Montréal.

D'ailleurs, BAnQ préserve les fonds d'archives de 22 des 32 premiers ministres du Québec et détient plus de 220 fonds et collections d'archives privées de parlementaires québécois. Au nombre des fonds qui constituent ce corpus documentaire figurent également ceux de Jean Lesage, Jean-Jacques Bertrand, Robert Bourassa, Daniel Johnson fils, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry, Jean Charest, Pauline Marois, Pierre Laporte, Gérald Godin, Louise Beaudoin et Liza Frulla.

En résumé - Pour visiter l'exposition

Dates : du 11 février au 9 mai 2025

Heures d'ouverture : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h

le mercredi de 9 h à 20 h

le mercredi de 9 h à 20 h Lieu : Archives nationales à Montréal, 535, avenue Viger Est, Montréal

Entrée libre

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca

Au sujet du Musée de la civilisation

Le Musée de la civilisation propose une expérience culturelle éducative et interactive qui fait naître l'émotion et laisse le public transformé depuis plus de trois décennies. Lieu de savoir et d'idées, ce musée de société jette un regard neuf, souvent inattendu, sur l'expérience humaine. Grâce à ses expositions originales et audacieuses, petits et grands sont transportés dans de multiples univers, au centre des grandes villes du monde, au milieu de mouvements socioculturels marquants, au cœur de la société québécoise ou de moments marquants de l'histoire. Un lieu où l'on se rassemble pour mieux comprendre le passé, construire le présent, rêver à l'avenir et vivre le monde, ensemble.

Au sujet de la Fondation René-Lévesque

En mettant en valeur René Lévesque et son héritage, la Fondation soutient la recherche, la diffusion et la publication d'ouvrages visant à informer le public sur les réalisations et la pensée de René Lévesque en lien avec l'évolution de la société québécoise. En plus de souligner la mémoire et la vie de cet ancien journaliste et homme politique, la Fondation appuie diverses initiatives pour assurer aux Québécoises et Québécois l'accès à une information juste et rigoureuse tout en soutenant également des actions visant le développement de la fierté, de la culture et de l'appartenance au Québec. fondationrene-levesque.org

