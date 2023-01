BAnQ et Loto-Québec présentent l'exposition Vues du fleuve - Les estampes des deux sociétés d'État sous le regard de Manon Barbeau et d'Anaïs Barbeau-Lavalette

MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Du 31 janvier au 4 juin, l'exposition gratuite Vues du fleuve offre aux visiteurs de la Grande Bibliothèque un regard inédit et poétique sur des œuvres communes aux collections de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et de Loto-Québec. Les œuvres ont été sélectionnées par les commissaires invitées Manon Barbeau et Anaïs Barbeau-Lavalette.

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ, et Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec, avec les commissaires de l’exposition Vues du fleuve, Manon Barbeau et Anaïs Barbeau-Lavalette. Photo : Loto-Québec. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Vues du fleuve présente 36 estampes regroupées sur la thématique du fleuve Saint-Laurent. Les commissaires se sont inspirées de la présence du fleuve, de son importance dans nos vies et des souvenirs qu'il évoque pour créer un parcours où s'entremêlent œuvres visuelles et dialogues, dans une expérience intimiste, feutrée et lumineuse.

Les visiteurs pourront notamment voir des œuvres de Monique Charbonneau, Marc Séguin, Robert Wolfe, Kittie Bruneau ou encore Marcel Barbeau, signataire de Refus global et père de Manon Barbeau.

Citations

« Vues du fleuve est le fruit d'un partenariat inestimable qui permet de marquer les 30 ans de l'élargissement du dépôt légal aux estampes. À BAnQ, la collection qui en résulte rassemble plus de 30 000 œuvres réalisées par plus de 1500 artistes. Le fleuve Saint-Laurent est le cœur du territoire du Québec et une source d'inspiration majeure. La sélection d'œuvres que l'on peut admirer sur place en est un reflet. Grâce à BAnQ numérique, on peut poursuivre le plaisir de la découverte en ligne : les milliers d'œuvres numérisées qu'on y trouve sont des clés pour développer le goût de la culture et de la connaissance. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« Loto-Québec compte l'une des plus grandes collections d'entreprise au Québec, avec 5 000 œuvres réalisées par 1 200 artistes d'ici. Nous sommes fiers de pouvoir en exposer quelques-unes à la Grande Bibliothèque à l'occasion de Vues du fleuve. Ce lieu est tout indiqué pour rendre notre patrimoine collectif accessible à un grand nombre de personnes. C'est d'ailleurs ce que nous souhaitons accomplir avec notre collection : la partager avec le grand public. »

Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec

Deux collections en résonance

Les 36 œuvres présentées dans l'exposition Vues du fleuve sont toutes issues de la Collection Loto-Québec. Comme ces estampes ont été créées en multiples, un exemplaire issu de la même édition est également conservé dans les réserves de BAnQ. Près de 1000 œuvres d'art imprimées se trouvent à la fois dans la collection de BAnQ et celle de Loto-Québec.

Riches de leurs collections institutionnelles, les deux sociétés d'État joignent leurs efforts pour rendre l'art d'ici accessible au plus grand nombre. Après sa présentation à la Grande Bibliothèque, Vues du fleuve poursuivra sa route le long du Saint-Laurent.

Vues du fleuve est présentée au niveau 2 de la Grande Bibliothèque jusqu'au 4 juin. Entrée libre. Pour en savoir plus ou pour prolonger le plaisir d'une visite : banq.qc.ca/exposition-vues-du-fleuve/.

