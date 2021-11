BAnQ et le Conseil des arts et des lettres du Québec inaugurent une nouvelle œuvre d'art public aux Archives nationales du Québec à Rouyn-Noranda

« Je salue le travail des artistes rouynorandiens Geneviève Crépeau et Matthieu Dumont. Ils ont su extraire de nos archives photo la matière première qui, raffinée par leur expérience multidisciplinaire, a donné vie à cette œuvre à la fois forte et touchante. J'ai été émue par les portraits de gens qui l'émaillent, semblables à autant de pierres précieuses. J'invite la population à venir admirer Cœur de rock, vibrant hommage à ce pays d'or et de roc qu'est l'Abitibi, et aux gens qui l'ont façonné, des peuples autochtones aux pionniers venus par la suite. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« Le Conseil est heureux d'avoir contribué financièrement à la création de l'œuvre permanente Cœur de rock de Geneviève et Matthieu, un duo d'artistes reconnu pour son dynamisme ainsi que pour l'originalité et la pertinence de ses œuvres. Par ce type d'initiatives, le Conseil concrétise sa vision de développement culturel durable en mettant en valeur le talent d'ici. En s'enracinant dans nos régions, les artistes enrichissent la vie culturelle de toute la population. »

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil

« La Fondation est heureuse de promouvoir la création artistique et de soutenir un projet qui marie la mémoire et le talent créatif d'artistes actuels. Grâce à ce soutien financier, l'aire publique des Archives nationales du Québec à Rouyn-Noranda sera embellie tout en mettant en valeur la richesse des fonds d'archives qui sont conservés dans ce lieu. »

Émilie Guertin, directrice générale de la Fondation de BAnQ

Cœur de rock : une œuvre inspirée par les archives

L'œuvre créée par Geneviève et Matthieu avec le concours de Patrick Coutu est un bas-relief intitulé Cœur de rock. Inspirée de la géomorphologie de l'Abitibi-Témiscamingue, cette œuvre puise à même le fonds Joseph Hermann Bolduc, composé de portraits de femmes, d'hommes et d'enfants. Elle rend aussi compte de la situation géographique de l'Abitibi-Témiscamingue, ancrée dans le Bouclier canadien : comme la région se trouve sur une des plus vieilles roches du monde, l'œuvre produite se veut le simulacre d'une roche volcanique, sédimentaire et métamorphique, entrecoupée de failles dont certaines renferment des gisements pluri-métalliques. Des visages sont incrustés dans la roche en utilisant la stratégie du camée. Le camée, étant lui aussi un bas-relief, agit comme une mise en abyme comprenant des répliques de portraits sélectionnés dans le fonds d'archives.

On peut consulter le fonds d'archives Fonds Joseph Hermann Bolduc (P124) aux Archives nationales du Québec à Rouyn-Noranda. Bon nombre des photos qui s'y trouvent ont été numérisées et sont accessibles sur le site Web de BAnQ.

Une vidéo permet de voir l'œuvre et d'entendre les artistes sur leur processus créatif.

Deux autres œuvres d'art public, à Québec et à Montréal

Le concours, né d'un appel à projets lancé en novembre 2017 par le Conseil, BAnQ et la FBAnQ et visant la réalisation d'œuvres originales permanentes à partir d'archives, a déjà permis de dévoiler deux œuvres, l'une réalisée par Olivier Vallerand et Louis Routhier, aux Archives nationales du Québec à Québec, l'autre, par Guy Laramée, aux Archives nationales du Québec à Montréal.

À propos de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre. Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents. La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques. BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Chaque année, le Conseil appuie financièrement quelque 1200 artistes et 800 organismes artistiques à but non lucratif, contribuant ainsi à l'expression d'une culture vivante et accessible partout au Québec. Il encourage des œuvres artistiques et littéraires phares qui inspirent la fierté des citoyennes et des citoyens, nourrissent notre culture et surtout, l'imprègnent au-delà du temps.

À propos de la Fondation de BAnQ

La Fondation de BAnQ a le mandat de soutenir le développement et le rayonnement de BAnQ en recueillant des fonds destinés à la réalisation de ses missions en tant que haut lieu de culture, de savoir et de préservation du patrimoine québécois. La Fondation s'investit également dans la création de programmes favorisant l'accès à la culture pour tous.

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Renseignements: Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 514 873-1101, poste 3199, [email protected]c.ca; Karine Côté, Conseillère en communication et à la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec, 418 528-2589 ou 1 800 608-3350, [email protected]

Liens connexes

https://www.banq.qc.ca/