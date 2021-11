BAnQ et la Fondation de BAnQ félicitent les quatre boursiers du concours 2021-2022 du Programme de soutien à la recherche

« La recherche universitaire est essentielle à la valorisation des collections de BAnQ, qui comprennent près de 1,2 million de titres du patrimoine documentaire publié et plus de 66 km linéaires de patrimoine archivistique québécois. Je félicite chaleureusement les lauréats de notre Programme de soutien à la recherche. Leurs projets en histoire et en histoire de l'art viennent enrichir le savoir collectif. Il est important de souligner la contribution clé de la Fondation de BAnQ et de sa directrice générale qui, grâce à des initiatives comme celles-ci, participent activement à la construction d'une société apprenante au Québec. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« Pour la Fondation de BAnQ, soutenir ces chercheurs et chercheuses est nécessaire, car leur travail donne vie à notre patrimoine et révèle des richesses de notre histoire. Ce programme permet aussi de faire connaître des fonds documentaires patrimoniaux à l'échelle locale et internationale. Nous avons hâte de suivre leur parcours, de connaître leurs trouvailles et de célébrer leurs succès futurs. Bravo à tous les lauréats! »

Émilie Guertin, directrice générale de la Fondation de BAnQ

Lauréats d'une bourse de doctorat

Jonathan Fortin , étudiant en histoire à l'Université du Québec à Montréal, pour son projet « La vieille fille : le célibat féminin laïc dans le Québec urbain, 1880-1930 ».

étudiant en histoire à l'Université du Québec à Montréal, pour son projet « La vieille fille : le célibat féminin laïc dans le Québec urbain, 1880-1930 ». Marjolaine Poirier , étudiante en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal, pour son projet « Lieux communs? Les vues stéréoscopiques de Montréal et Québec, 1855-1885 ».

étudiante en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal, pour son projet « Lieux communs? Les vues stéréoscopiques de Montréal et Québec, 1855-1885 ». Camille Robert , étudiante en histoire et études féministes à l'Université du Québec à Montréal, pour son projet « Femmes en grève : tournant néolibéral et travail de reproduction sociale dans le secteur public québécois (1980-1990) ».

Lauréate d'une bourse de maîtrise

Andréanne Martel, étudiante en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal, pour son projet « La représentation visuelle de l'espace naturel au Québec et au Canada : le cas de Joseph Bouchette (1774-1841) ».

Les concours de niveau doctoral se terminent bientôt

Le concours 2022-2023 du Programme de soutien à la recherche bat son plein! La date de tombée des candidatures pour les concours de niveau doctoral est le 15 novembre 2021. Pour en savoir davantage : banq.qc.ca/psr.

Au sujet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre. Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents. La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

Au sujet de la Fondation de BAnQ

La Fondation de BAnQ a le mandat de soutenir le développement et le rayonnement de BAnQ en recueillant des fonds destinés à la réalisation de ses missions en tant que haut lieu de culture, de savoir et de préservation du patrimoine québécois. La Fondation s'investit également dans la création de programmes favorisant l'accès à la culture pour tous.

