BAnQ et la COVID-19 - Des mesures spécifiques prises par BAnQ

MONTRÉAL, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) suit de près la situation liée à la propagation de la COVID-19, causée par un coronavirus.

« Pour faire face à la situation, nous appliquons les directives du gouvernement du Québec en plus d'une série de décisions spécifiques à notre institution pour la protection et le bien-être de nos usagers et de nos employés », a indiqué Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

Pour le moment, tous les édifices de BAnQ demeurent ouverts au public et tous ses services sont disponibles. Cependant, en conformité avec les politiques arrêtées par le gouvernement du Québec, tous les événements rassemblant plus de 250 personnes sont annulés et les membres du personnel revenant de l'étranger sont envoyés en isolement à domicile.

BAnQ a également mis en place des mesures de prévention supplémentaires :

la mise à la disposition des employés en contact direct avec les usagers de matériel de protection;

l'augmentation significative du nettoyage et de la désinfection des surfaces communes (mains courantes, rampes, boutons d'ascenseur, etc.) et des salles de toilettes.

De plus, des affiches ont été placardées dans tous les édifices de BAnQ invitant le public à reporter sa visite et à s'informer sur la COVID-19 en consultant ou en appelant les services mis en place par le gouvernement du Québec : Info-Santé au 811 et le site Web quebec.ca/coronavirus.

BAnQ encourage ses usagers à explorer et utiliser son offre numérique qui permet d'accéder à distance à ses collections et fonds d'archives, d'emprunter des livres, de consulter des magazines et journaux, d'écouter de la musique et de visionner des vidéos : numerique.banq.qc.ca.

Enfin, BAnQ remercie ses usagers et ses employés pour leur compréhension et les assure que la situation fait l'objet d'un examen constant et attentif. Elle les avisera rapidement de tout changement de situation.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique.

banq.qc.ca

