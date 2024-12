BAnQ dévoile 8 nouvelles capsules vidéo de la série Web La Trame sonore du Québec : de grandes chansons québécoises se dévoilent!

Luc De Larochellière en spectacle, 10 avril 1991. Collections de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, fonds La Presse. Photo : Denis Courville. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Aimes-tu la vie comme moi?, Boule Noire

Bobépine, Plume Latraverse

Chats sauvages, Marjo

Heureux d'un printemps, Paul Piché

La complainte du phoque en Alaska , Beau Dommage

La dame en bleu, Michel Louvain

Le temps des cathédrales, Bruno Pelletier

Si fragile, Luc De Larochellière

Une immersion visuelle grâce aux archives

Les riches collections et les fonds d'archives de BAnQ révèlent la petite histoire des grandes chansons : en moyenne, 50 documents patrimoniaux sont mis en valeur dans chaque vidéo.

Aux images s'ajoute la voix de Félix B. Desfossés, journaliste spécialisé en histoire de la musique, qui a également créé les textes de la série. De quoi se (re)plonger dans le contexte social, culturel et politique québécois dans lequel ces chansons marquantes sont nées!

Ces chansons ont été choisies au moyen d'un sondage effectué par la firme BIP Recherche auprès de 1100 personnes. À terme, la série sera composée de 50 vidéos portant chacune sur un classique de la chanson sorti entre 1842 et 2002. Elles continueront d'être diffusées graduellement au cours des prochains mois.

La Trame sonore du Québec est réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca

