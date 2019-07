BAnQ devient une nouvelle agence ISNI au Québec

MONTRÉAL, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - L'Agence internationale ISNI et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) annoncent que BAnQ se joint au réseau ISNI à titre d'agence d'enregistrement au Québec.

L'identifiant ISNI (International Standard Name Identifier) permet d'identifier de manière unique des personnes et des organismes dans un large éventail de secteurs créatifs. L'Agence internationale ISNI est l'autorité d'enregistrement des identifiants.

BAnQ prévoit offrir des services d'attribution d'identifiants ISNI aux personnes et aux organismes associés à des œuvres québécoises, notamment des livres, mais également des documents visuels et audiovisuels.

« Cette action s'inscrit dans la Stratégie de transformation numérique gouvernementale et rappelle le leadership de notre institution dans la mise en valeur de la culture québécoise, a indiqué Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ. Sans compter que cette offre de service au milieu culturel québécois s'inscrit naturellement dans le rôle de la Bibliothèque nationale de BAnQ, dépositaire de tous les documents publiés au Québec. »

Dans la foulée du Plan culturel numérique du Québec, BAnQ travaille à accroître la visibilité et la consultation de l'offre culturelle québécoise sur les réseaux numériques. Ainsi, l'attribution d'identifiants ISNI permettra de :

découvrir plus facilement les identités publiques et les contenus culturels québécois sur le Web (visibilité/découvrabilité);

augmenter l'efficacité de la chaîne de rétribution des créateurs (traçabilité);

faciliter la mesure de la consommation des produits culturels au Québec.

En plus de simplifier la distinction entre les identités homonymes comme Pierre Lapointe (auteur-compositeur-interprète, danseur, enseignant ou médecin), les identifiants ISNI deviendront une composante essentielle du Web sémantique et des données liées.

BAnQ lancera le service d'attribution d'identifiants ISNI dans les prochains mois.

Au sujet de l'Agence internationale ISNI

L'identifiant ISNI (norme ISO 27729) - International Standard Name Identifier - permet d'identifier de manière unique des personnes et des organisations dans un large éventail de secteurs créatifs. L'Agence internationale ISNI (ISNI-IA) est l'autorité d'enregistrement de la norme. Au nom de l'ISO, l'ISNI-IA promeut et dirige l'adoption de l'identification ISNI dans le monde entier. C'est une société anonyme à but non lucratif dirigée par ses membres, qui compte environ 45 membres et agences d'enregistrement issus des milieux des bibliothèques, de la gestion et de la collecte des droits, de la musique et d'autres secteurs créatifs. Pour plus d'informations sur l'ISNI, consultez le site Web de l'Agence internationale ou contactez l'ISNI-IA par courriel.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) regroupe trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale rassemble, traite, conserve et met en valeur le patrimoine documentaire québécois publié au bénéfice des générations présentes et futures. La Grande Bibliothèque offre les services d'une bibliothèque publique d'envergure mondiale où se conjuguent de façon dynamique les espaces physiques et virtuels. Les Archives nationales déploient leurs activités dans 10 centres répartis sur l'ensemble du territoire du Québec et apportent un soutien aux ministères et à plus de 2000 organismes publics et parapublics. En 2016, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont confié à BAnQ le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice grâce à un projet de bibliothèque de nouvelle génération centrée sur l'expérimentation technologique.

BAnQ participe activement à l'augmentation de la visibilité des contenus et au rayonnement de la culture dans l'environnement numérique en rendant disponibles 18 millions de fichiers patrimoniaux (revues et journaux, images, cartes et plans, partitions musicales, documents audiovisuels, etc.) et plus de 210 000 livres numériques empruntables. Son portail Web attire plus de 7 millions de visites par année et génère près d'un million de téléchargements de documents patrimoniaux.

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Renseignements: Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 514 873-1101, poste 3199, ch.lengelle@banq.qc.ca

Related Links

http://www.banq.qc.ca/