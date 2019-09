BAnQ devient membre du Réseau canadien de documentation pour la recherche

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) devient la 78e institution membre du Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR). En contribuant dorénavant au développement de la plateforme Canadiana, BAnQ favorisera le rapprochement de la communauté de recherche, des services d'archives et des bibliothèques québécoises et francophones à travers le Canada. L'adhésion de BAnQ au RCDR facilitera les échanges d'expertise en numérisation et l'accès gratuit des usagers à des ressources patrimoniales.

« L'accès au contenu patrimonial illustre la convergence du travail de nos deux organisations », selon Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ. « BAnQ est fière de contribuer au partage du savoir et à la mise en valeur du patrimoine québécois et canadien. En tant que membre du RCDR, nous aurons l'occasion de participer à l'atteinte des objectifs communs et de partager nos connaissances avec les autres membres. »

Plus tôt en 2019, BAnQ et les membres du RCDR ont choisi d'offrir sans frais aux utilisateurs l'accès aux collections de Canadiana. Dernièrement, BAnQ a également permis la libre utilisation de plus de 100 000 documents patrimoniaux du domaine public numérisés et diffusés sur son site BAnQ numérique.

« Le RCDR est très heureux d'accueillir BAnQ parmi ses membres », a déclaré Clare Appavoo, directrice générale du RCDR. « Alors que nous invitons les bibliothèques publiques et les organisations patrimoniales canadiennes à devenir membres, BAnQ joue un rôle très important en rejoignant toutes ces dimensions de notre travail. Nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec cette institution dont l'expertise est considérable. »

Cette nouvelle adhésion s'inscrit dans la foulée de la fusion du RCDR avec Canadiana.org en avril 2018. Les règlements administratifs du RCDR ont par la suite été mis à jour pour inviter les membres fondateurs de Canadiana.org, BAnQ, Bibliothèque et Archives Canada et la Toronto Public Library, à devenir membres du RCDR.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. En 2018-2019, son portail a attiré un total de 7 millions de visites et a généré plus de 1,5 million de prêts numériques ainsi que 18,4 millions de consultations de documents numériques.

banq.qc.ca

Au sujet du RCDR

Le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) est un partenariat d'universités canadiennes qui se consacre à élargir l'accès au contenu numérique pour les œuvres de recherche universitaire et d'enseignement au Canada.

www.crkn-rcdr.ca/fr

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Renseignements: Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 514 873-1101, poste 3199, ch.lengelle@banq.qc.ca; Rebecca Ross, Directrice, stratégie et mobilisation, Réseau canadien de documentation pour la recherche, 613 907-7027, rross@crkn.ca

