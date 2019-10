BAnQ conclut un partenariat avec AMI-télé pour démocratiser l'accès au savoir et à la culture

MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) est heureuse de s'associer avec AMI-télé en concluant une entente qui leur permettra notamment de collaborer au développement de contenus pour le magazine de service Ça me regarde d'AMI-télé et de faire connaître la vaste panoplie des services adaptés offerts par BAnQ à la population.

Plus grande institution culturelle au Québec, avec pour mission de diffuser et promouvoir le savoir, BAnQ s'est dotée d'une politique d'accessibilité qui vise à satisfaire les besoins des Québécois vivant avec une incapacité liée à la mobilité, à l'agilité, à l'audition, à la parole, à la vision, à l'apprentissage ou aux facultés intellectuelles.

« Je me réjouis de ce partenariat tout à fait naturel avec AMI-télé, un chef de file mondial de l'accessibilité, qui confirme une fois de plus notre engagement pour la démocratisation de l'accès au savoir et à la culture et pour l'inclusion sociale des citoyens ayant des besoins particuliers », a déclaré Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

« Nous sommes heureux de collaborer avec l'une des plus grandes institutions culturelles du Québec. AMI partage comme BAnQ la même préoccupation d'accessibilité à la culture », a indiqué David Errington, président et chef de la direction d'AMI-télé.

AMI est le seul organisme multimédia à but non lucratif qui vise à divertir, informer et valoriser les personnes aveugles ou malvoyantes. Sa vision consiste à créer un contenu qui correspond aux intérêts des personnes en situation de handicap, à leurs préoccupations et à leurs valeurs par le biais de médias accessibles qui reflètent leur réalité.

BAnQ offre aux personnes handicapées des ressources adaptées et des aménagements accessibles, dont le Service québécois du livre adapté (SQLA). Ce service unique au Québec, par lequel 100 000 emprunts sont effectués chaque année, dont 86 % par des usagers de 65 ans et plus, contribue à réduire les inégalités d'accès à la culture et au savoir en prêtant aux Québécois ayant une déficience perceptuelle des livres sonores, livres en braille et films avec vidéodescription.

BAnQ s'engage ainsi à réduire autant que possible les obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées pour accéder à ses collections et à ses services aussi bien dans ses divers édifices qu'à distance. Elle préconise une approche inclusive et affirme sa volonté de centrer ses actions sur les besoins des personnes ayant un handicap plutôt que sur leur limitation.

À propos d'AMI-télé

AMI-télé est la première et seule chaîne francophone à présenter un contenu entièrement avec vidéodescription, s'adressant en particulier aux personnes aveugles ou ayant une limitation visuelle. Elle offre une variété de programmes incluant séries télévisées, cinéma, magazine de service et productions originales et est disponible à tous les abonnés du câble et des services satellites. Elle diffuse son contenu original sur son site Web amitele.ca et par le biais de son application iOS AMI. Pour en savoir plus, visitez AMItele.ca et AMI.ca.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. En 2018-2019, son portail a attiré un total de 7 millions de visites et a généré plus de 1,5 million de prêts numériques ainsi que 18,4 millions de consultations de documents numériques.

banq.qc.ca

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Renseignements: Source et renseignements : Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 514 873-1101, poste 3199, ch.lengelle@banq.qc.ca; Bouba Slim, Chef marketing et communications, AMI-télé, 438 288-3610, bouba.slim@ami.ca

Related Links

http://www.banq.qc.ca/