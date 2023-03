BAnQ célèbre la francophonie canadienne et les liens du Québec avec l'Acadie

En collaboration avec la Société Nationale de l'Acadie, l'Office national du film du Canada, les Rendez-vous de la Francophonie et le Musée acadien de l'Université de Moncton

MONTRÉAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la Francophonie et de la Journée québécoise de la francophonie canadienne, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) convie les Québécois à prendre part à deux expériences : le parcours de l'exposition Les relations Acadie-Québec : des liens naturels et la projection du film L'ordre secret du réalisateur Phil Comeau, qui sera suivie d'une table ronde.

Le long métrage documentaire L’ordre secret (2022) de Phil Comeau sera présenté le mercredi 22 mars à 19 h à l’Auditorium des Archives nationales à Montréal. Image : ONF (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

« Les liens qui se sont forgés au fil des décennies entre le Québec et l'Acadie sont très importants pour nos deux nations. Cette exposition, mise de l'avant lors des festivités de la Journée québécoise de la francophonie canadienne, témoigne bien de la relation d'amitié et de confiance qui unit nos deux nations. Quelle fierté, par ailleurs, que le déploiement de cette exposition fasse partie des 75 actions qui rendent la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne résolument concrète! Pour ces raisons, j'invite la population à s'approprier cette présentation et à profiter des activités organisées par BAnQ, lesquelles valent assurément le détour. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Exposition Les relations Acadie-Québec : des liens naturels

Préparée par le Musée acadien de l'Université de Moncton en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), cette exposition synthétise en pièces choisies les liens qui unissent le peuple acadien et le peuple québécois en favorisant une meilleure connaissance de l'histoire récente des relations Acadie-Québec. Les initiatives de collaboration de nature culturelle, éducative, jeunesse et économique entre l'Acadie et le Québec sont particulièrement mises en valeur. Présentée pour la première fois du 17 août au 30 octobre 2022 au Musée acadien de l'Université de Moncton, elle est maintenant hébergée aux Archives nationales à Montréal, situées au 535, avenue Viger Est, jusqu'au 31 mars 2023. Aucune réservation n'est nécessaire pour visiter l'exposition. Il suffit de se présenter pendant les heures d'ouverture. Elle voyagera ensuite en d'autres sites sur le territoire québécois, notamment aux Archives nationales à Québec et à Gatineau.

Rappelons que cette exposition a été créée pour célébrer le 20e anniversaire de la signature de l'entente de coopération entre le gouvernement du Québec et la Société Nationale de l'Acadie ainsi que les 40 ans d'existence du Bureau du Québec dans les provinces atlantiques. Elle fait partie du plan d'action 2022-2025 qui accompagne la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne et qui vise à favoriser une meilleure connaissance mutuelle et une plus grande ouverture réciproque entre les communautés francophones et le Québec.

« Nous espérons que cette exposition suscitera de l'intérêt et une adhésion envers les relations Acadie-Québec. Nous nous engageons à travailler activement à ce que nos liens continuent de foisonner dans les années à venir. Bon Mois de la Francophonie! »

Martin Théberge, président de la Société Nationale de l'Acadie

Projection du film L'ordre secret suivie d'une table ronde

Et si l'un de vos proches avait été membre d'une puissante société secrète? Dans le long métrage documentaire L'ordre secret (2022), une nouveauté, Phil Comeau fait la lumière sur l'Ordre de Jacques-Cartier (la Patente), une vaste confrérie qui, de 1926 à 1965, a infiltré tous les secteurs de la société canadienne. D'une durée de 84 minutes, la projection sera suivie d'une table ronde de 45 minutes animée par la journaliste Carla Oliveira et faisant dialoguer le réalisateur avec le président de la Société Nationale de l'Acadie, Martin Théberge. Cette soirée est le fruit d'un travail de collaboration de BAnQ avec l'Office national du film du Canada (ONF) et la Société Nationale de l'Acadie. La projection et la table ronde auront lieu le mercredi 22 mars dès 19 h à l'Auditorium des Archives nationales à Montréal, au 535, avenue Viger Est. Aucune réservation n'est requise pour participer à cette activité. Premier arrivé, premier servi.

« La Journée québécoise de la francophonie canadienne marque un moment privilégié pour reconnaître l'apport de nos collaborateurs et pour célébrer le fait français. C'est une occasion en or comme société d'en apprendre davantage sur notre histoire ainsi que sur la réalité des francophones du Canada. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois piliers voués à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre. Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents. La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques. BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique.

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Renseignements: Claire-Hélène Lengellé, responsable des relations avec les médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, [email protected]