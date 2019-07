BAnQ acquiert les archives du photographe Michel Dompierre

« L'œuvre humaniste que lègue Michel Dompierre est d'autant plus riche que son œil sensible a su capter la beauté de l'Est-du-Québec comme celle du monde entier. Ses remarquables photographies de l'auteur-compositeur-interprète Richard Desjardins documentent également la carrière d'un grand artiste québécois », indique Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

Repères biographiques

Né à Hull en 1945, Michel Dompierre entame sa carrière comme recherchiste-intervieweur à l'émission Présent de Radio-Canada. C'est au gré d'expériences et de rencontres déterminantes au sein de plusieurs organismes communautaires dans lesquels il s'implique, dont Katimavik et Jeunesse Canada Monde, et dans le cadre de son travail pour l'Agence canadienne de développement international (ACDI) qu'il commencera à se passionner pour la photographie documentaire.

Naturellement curieux des gens et inspiré par l'art photographique de Yousuf Karsh, de Henri Cartier-Bresson et de Sebastião Salgado, Dompierre développe sa technique en centrant ses images sur l'humain, son sujet de prédilection. Ses reportages documentaires et ses voyages humanitaires l'amènent à capter des images aux quatre coins de la planète, du Mali au Pérou en passant par Haïti.

Installé dans le Bas-Saint-Laurent depuis 40 ans, il a abondamment photographié les paysages de la région en plus d'avoir signé plusieurs livres d'art photographique consacrés aux territoires de l'Est-du-Québec, comme la Matapédia, Mont-Joli et Rimouski.

Parallèlement à sa carrière de photographe du paysage habité, Michel Dompierre a été le photographe officiel de l'artiste Richard Desjardins. Ses photos ont notamment servi à illustrer les pochettes des disques Desjardins au Club Soda et Boom Boom.

Pour consulter le fonds

Le fonds Michel Dompierre peut être consulté à BAnQ Rimouski (337, rue Moreault, à Rimouski).

Des fonds complémentaires

Les photographies du Bas-Saint-Laurent provenant du fonds Michel Dompierre sont complémentaires à celles des fonds Gérard Lacombe et André Roy, deux photographes professionnels ayant œuvré dans la région du Bas-Saint-Laurent. On peut également consulter ces fonds à BAnQ Rimouski.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) regroupe trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale rassemble, traite, conserve et met en valeur le patrimoine documentaire québécois publié au bénéfice des générations présentes et futures. La Grande Bibliothèque offre les services d'une bibliothèque publique d'envergure mondiale où se conjuguent de façon dynamique les espaces physiques et virtuels. Les Archives nationales déploient leurs activités dans 10 centres répartis sur l'ensemble du territoire du Québec et apportent un soutien aux ministères et à plus de 2000 organismes publics et parapublics.

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont confié à BAnQ le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice grâce à un projet de bibliothèque de nouvelle génération centrée sur l'expérimentation technologique.

BAnQ participe activement à l'augmentation de la visibilité des contenus et au rayonnement de la culture dans l'environnement numérique en rendant disponibles 18 millions de fichiers patrimoniaux (revues et journaux, images, cartes et plans, partitions musicales, documents audiovisuels, etc.) et plus de 210 000 livres numériques empruntables. Son portail Web attire plus de 7 millions de visites par année et génère près d'un million de téléchargements de documents patrimoniaux.

