BAnQ acquiert des documents d'archives du XVIIIe siècle

À ces archives de grande valeur historique s'ajoutent les documents nouvellement acquis grâce à la contribution financière de la Fondation de BAnQ :

Certificat de Garde de la Marine a Rochefort Pour de Soulange (1693). Ce magnifique document incarne bien la volonté de Louis XIV, par l'action de son secrétaire d'État de la Marine et responsable des colonies, Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain, d'affirmer une présence marquée de la France sur les océans et de défendre ses colonies. Fils d'un officier du régiment de Carignan , Pierre-Jacques Joybert de Soulanges et de Marson est l'un des premiers Canadiens à servir dans les troupes de la Marine. Il est aussi le premier seigneur de Soulanges.

. Les registres originaux de Soulanges ayant été perdus ou détruits lors de la guerre de la Conquête, ces deux extraits deviennent essentiels pour compléter et confirmer les informations généalogiques connues sur cette famille. Trois documents relatifs à Gaspard-Roch-George Chaussegros de Léry. Né à Québec en 1771, fils de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, ingénieur et officier des troupes de la marine, Gaspard-Roch-George Chaussegros de Léry a poursuivi une carrière à travers l' Europe durant les guerres révolutionnaires comme officier militaire et ingénieur. Les documents acquis (passeports et états de service) témoignent de sa participation aux opérations militaires et complètent les éléments de sa correspondance à cette époque conservés par BAnQ. Le fonds Famille Chaussegros de Léry (P386), l'un des plus riches que possède BAnQ au sujet du XVIIIe siècle, est conservé à BAnQ Québec.

Les documents seront bientôt numérisés et accessibles sur le portail Web de l'institution.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. En 2018-2019, son portail a attiré un total de 7 millions de visites et a généré plus de 1,5 million de prêts numériques ainsi que 18,4 millions de consultations de documents numériques.

banq.qc.ca

