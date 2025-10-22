WUHU, Chine, 22 octobre 2025 /CNW/ -- Le 20 octobre, lors du Chery International User Summit 2025, Ban Ki-moon, 8e secrétaire général des Nations Unies et président du Ban Ki-moonla Moon Foundation, a visité le Ecosystem Exhibition Hall du sommet et le pavillon de LEPAS, la nouvelle marque mondiale de nouvelles énergies de Chery Group. En tant que défenseur de longue date du développement durable, la visite de M. Ban a apporté une perspective internationale à la LEPAS et a souligné son engagement commun à faire progresser la mobilité verte dans le monde.

Ban Ki-moon visite le pavillon LEPAS du Chery Group pour promouvoir un avenir plus vert en matière de mobilité (PRNewsfoto/Chery Group)

Au pavillon LEPAS, Ban Ki-moon a exploré la zone d'exposition et a vu trois des modèles de la marque : le LEPAS L8, le LEPAS L6 et le LEPAS L4. Il a appris en détail la philosophie de durabilité, les innovations technologiques et l'écosystème utilisateur de LEPAS, et a salué la marque pour sa vision avant-gardiste et sa force technologique dans l'intégration de concepts verts dans la mobilité quotidienne.

Développée par Chery Group pour le marché mondial, LEPAS a placé la mobilité verte au cœur de ses activités depuis sa création. Intégrant le développement durable à son ADN de marque, elle se positionne comme la « marque préférée pour la vie de mobilité élégante » et est la pionnière d'une nouvelle catégorie de « conduite élégante ».

Alors que la mondialisation et la durabilité continuent de converger, la LEPAS approfondira son engagement envers le développement durable. Guidée par sa philosophie d'Elegant Technology, la marque continuera d'offrir des produits et des services écologiques et de grande qualité, créant ainsi des expériences de mobilité plus écologiques et plus raffinées pour les utilisateurs du monde entier et contribuant à la force des marques chinoises pour atteindre les objectifs mondiaux de développement durable.

