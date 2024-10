WUHU, Chine, 21 octobre 2024 /CNW/ - Le 20 octobre, M. Ban Ki-moon, 8e secrétaire général des Nations Unies et président de la Fondation Ban Ki-moon, s'est rendu à Wuhu, en Chine, pour participer au RIDE GREEN LIFE de Chery, qui a attiré des milliers de participants. Au cours de l'événement, M. Ban est arrivé sur les lieux dans un VHR Chery Tiggo 9, louant ses pratiques novatrices dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle. Il a souligné que l'événement de cyclisme vert est important pour promouvoir le concept de développement durable et accroître la sensibilisation du public à la protection de l'environnement. En outre, il a appelé à une coopération mondiale pour faire progresser la transition verte et parvenir à un avenir à faibles émissions de carbone.

M. Ban Ki-moon prend une photo de groupe avec des cadres supérieurs de Chery.

À propos de Chery

Fondé en 1997, Chery Group exerce ses activités dans plus de 100 pays et régions du monde et est demeuré le principal exportateur chinois de voitures de tourisme pendant 21 années consécutives. Dans la liste Fortune Global 500 de 2024, Chery Group s'est classée au 385e rang. Chery a également été l'un des trois constructeurs automobiles chinois à figurer sur la liste 2024 China ESG Impact List publiée par Fortune.

La gamme de produits d'exportation de Chery comprend les séries TIGGO, Arrizo et eQ, qui couvrent les groupes motopropulseurs grand public comme ICE, BEV et PHEV. Avec une marque de base axée sur l'écologie, la technologie, la famille et la compagnie, Chery demeure engagée dans une orientation stratégique verte et à faibles émissions de carbone, accélérant sa présence dans de nouveaux domaines comme les nouvelles énergies, la connectivité intelligente, la mobilité partagée, les plateformes et les écosystèmes.

Chery est activement engagée dans le bien-être public, participant à diverses initiatives mondiales comme la protection de l'environnement, la réduction ciblée de la pauvreté et les dons éducatifs. Par exemple, Chery a fait un don de 6 millions de dollars pour soutenir le programme thématique de l'UNICEF sur l'éducation mondiale, démontrant son engagement à assumer les responsabilités sociales d'une marque chinoise au sein de la communauté internationale.

Chery a été reconnue cinq fois comme l'une des 20 meilleures entreprises d'imagerie à l'étranger par le SASAC et le CICG. Dans le rapport 2024 Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders, Chery a été classée au premier rang dans la catégorie automobile. Chery a de nouveau obtenu la première place pour la marque nationale la mieux classée dans l'étude de qualité initiale (IQS) 2024 de J.D. Power, marquant la troisième réalisation majeure de la marque en 2024, après avoir obtenu la première place dans l'indice de satisfaction des ventes (SSI) de la Chine et les études China Automotive Performance, Execution, and Layout (APEAL).

