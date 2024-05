Bal des tannants pour Le Children : 1 675 000 $ pour assurer des soins exceptionnels aux enfants malades du Québec!

MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - La 23e édition du Bal des Tannants pour Le Children, qui s'est déroulée le 10 mai, a été un mariage d'élégance et de raffinement avec une touche d'espièglerie. La générosité était au rendez-vous alors que 700 personnalités québécoises du monde des affaires et de la philanthropie se sont réunies au hangar de Starlink Aviation, transformé pour l'occasion en une élégante et scintillante salle de bal. Grâce à l'admirable dévouement et aux efforts inlassables de Sandra Chartrand et de Julie Godin, coprésidentes d'honneur du Bal, l'événement a surpassé les attentes, amassant la somme record de 1 675 000$ pour aider à offrir aux enfants malades un avenir plus radieux.

Sandra Chartrand, Julie Godin, Pierre Simard, Véronique Black, Sharon Stern, Jamie Silver, la Dre Lucie Opatrny, et Renée Vézina (Groupe CNW/Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

« L'extraordinaire générosité des mécènes et des commanditaires du Bal permet au Children d'offrir des soins de premier plan à chaque enfant. Avoir été témoin de ce remarquable élan de générosité de notre communauté me remplit de gratitude », assure Sandra Chartrand, présidente de la Fondation Sandra et Alain Bouchard.

Faisant écho à ce sentiment, Julie Godin, coprésidente du conseil et vice-présidente exécutive, Planification et développement stratégiques de l'entreprise, chez CGI, soutient : « La compassion des Québécois fait chaud au cœur. Nous investissons dans l'avenir des enfants et leur donnons une chance de s'épanouir. »

Code vestimentaire : élégance assortie d'un brin de fantaisie!

Les invités revêtant leurs robes et smokings les plus élégants y ont ajouté une touche enfantine! Que ce soit avec des sucettes dans les chignons, des lunettes de soleil à faire verdir Elton John de jalousie, des chemises hawaïennes ornées de nœud papillon ou de chaussures dépareillées, les fêtards ont révélé leur nature espiègle pour une bonne cause : les jeunes patients du Children. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé, nous voulons que les enfants du Québec soient en aussi bonne santé que possible!

1, 2, 3, vendu!

L'édition de cette année a affiché complet en un temps record, témoignant du soutien indéfectible des membres du comité d'organisateur du bal et le dévouement de ses coprésidents Véronique Black, Sharon Stern et Jamie Silver.

Les convives se sont régalés des délicieuses créations du service traiteur Beatrice. Grâce au Groupe 1945 de Paul Chacra, la piste de danse n'a pas dérougi. Ben Mulroney était notre chaleureux maître de cérémonie. Et au fur et à mesure que la nuit avançait, la DJ Sandy Duperval a fait monter l'ambiance d'un cran avec un après-bal électrisant, faisant résonner les rires et la joie jusqu'au petit matin.

Un énorme merci aussi à nos commanditaires!

La Fondation du Children exprime sa sincère gratitude à ses commanditaires, dont la générosité est sans limites. Chaque contribution permet à la Fondation de trouver des moyens de Panser autrement.

Un grand merci à nos commanditaires des Prix d'excellence : Banque Nationale, CYLAD, Fer et métaux américains (AIM), Fondation Sandra et Alain Bouchard, Le Groupe Maurice, Pfizer et Sun Life.

Merci au commanditaire du cocktail et du mocktail spécial : CGI.

Nous sommes également profondément reconnaissants envers les généreuses personnalités du monde des affaires qui ont parrainé nos Tables des Tannants : Alimentation Couche-Tard, Banque Scotia; Bell, BMO Groupe financier, Broccolini, CAE, Caisse de dépôt et placement du Québec, CGI, CIBC, Cogeco, Converium Capital, EY, Fédération des caisses Desjardins du Québec, Fondation McCall MacBain, Foodtastic, Groupe Banque TD, Intact Corporation financière; KPMG, Le Groupe Perry Shack de RBC Dominion valeurs mobilières, Maxime Fortin, RBC et Saputo.

« L'immense vague de compassion envers nos jeunes patients était extrêmement émouvante. Les fonds recueillis lors du Bal vont changer d'innombrables jeunes vies. Votre participation soutient le Fonds pour la santé des enfants, ce qui permet au Children d'acheter de l'équipement dont il a un besoin urgent, de financer des programmes de soins cliniques essentiels et de fournir des fonds de démarrage à de brillants chercheurs en devenir », affirme Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « Merci d'aider les enfants malades à retrouver leur énergie débordante et à redevenir tannants. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé et que nous voulons que tous les enfants du Québec soient en santé! »

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL (LA FONDATION DU CHILDREN)

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en soins cliniques, en recherche et en enseignement dans le domaine des soins pédiatriques et fœto-maternels à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children), l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, et au Programme sur la santé de l'enfant et le développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, l'un des trois principaux centres de recherche du Canada. La campagne Panser autrement, notre principale initiative de collecte de fonds, vise à recueillir 200 millions $, d'ici 2026. Les fonds amassés permettront de réaliser des projets révolutionnaires en médecine pédiatrique et fœto-maternelle qui repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à trouver des moyens de Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a recueilli plus de 700 millions $, une somme qui a aidé des enfants malades du Québec et du monde entier à se remettre sur pied et à redevenir des petits tannants. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, rendez-vous à fondationduchildren.com.

SOURCE Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements ou organiser une entrevue : Lisa Dutton, Directrice, Relations avec les médias et relations publiques, La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, [email protected], 514 264-6514