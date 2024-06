SHANGHAI, 12 juin 2024 /CNW/ - La 26e boulangerie chinoise, co-organisée par la China Association of Bakery and Confectionery Industry (CABCI) et Bakery China Exhibitions Co., Ltd., s'est terminée avec succès le 24 mai. Cette exposition a atteint des sommets sans précédent avec une superficie de 320 000 mètres carrés, englobant l'ensemble de la chaîne industrielle. Avec plus de 2 200 exposants de plus de 30 pays et régions, elle a présenté un impressionnant éventail de plus de 100 000 marques. L'événement a attiré un total remarquable de 393 009 visites d'acheteurs professionnels.

D'une durée de quatre jours, l'exposition a mis l'accent sur la mise en valeur de la situation actuelle et des perspectives de développement spécifiques de l'industrie. Son objectif était d'aider l'industrie de la boulangerie à répondre à la demande en constante évolution de divers scénarios et groupes démographiques de façon novatrice, tout en offrant une plateforme pour partager d'innombrables occasions d'affaires.

Favoriser l'intégration mondiale pour un développement coordonné de l'industrie

L'exposition a attiré des délégations d'acheteurs des marchés émergents ou de ceux qui ont un pouvoir d'achat élevé, comme l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Océanie, ce qui a entraîné plus de 10 000 visites de l'extérieur de la Chine. Le service de jumelage commercial international a facilité plus de 3 000 séances de jumelage d'entreprises précises. Plus de 90 % des acheteurs internationaux se sont dits satisfaits des services. « Nous sommes très fidèles à Bakery China depuis au moins sept ou huit ans. a commenté un acheteur français.

« De plus en plus d'acheteurs internationaux, de boulangers professionnels et de boulangers-pâtissiers industriels viennent s'approvisionner en Chine pour obtenir plus d'équipement et de produits de boulangerie et se tourner vers de nouvelles innovations et tendances, a déclaré Zhen Hongguo, président de la Filipino-Chinese Bakery Association, Inc.

Le marché des produits de boulangerie en Chine devrait atteindre une taille de marché prévue de 162,4 milliards de dollars américains d'ici 2030. Cette trajectoire de croissance attire un nombre croissant d'acheteurs internationaux et de boulangers-pâtissiers professionnels et industriels en Chine, qui cherchent à se procurer de l'équipement et des ingrédients de pointe pour répondre à leurs besoins en boulangerie-pâtisserie. Ils explorent activement des avenues novatrices pour le développement et les tendances émergentes dans l'industrie.

Créer une plateforme intégrée novatrice et numérique

Avec plus de 2 200 participants de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie, l'exposition a présenté de façon exhaustive les tendances d'innovation de pointe dans diverses dimensions. En s'associant à des sociétés d'experts-conseils de renommée mondiale comme Euromonitor, Innova et Mintel, elle a fourni des données de première main et des tendances novatrices de la Chine et d'autres marchés clés. De plus, la présentation des cas exemplaires de Bakery China Go Green a démontré des réponses aux initiatives mondiales de décarbonisation et de réduction des émissions.

Diverses activités, dont près de trente forums, quatre concours thématiques, un bazar, de multiples zones de grappes industrielles et plus encore, ont été intégrées à l'exposition. En reliant la nourriture, la mode, la culture et l'art, il a vraiment créé un événement annuel qui brise les frontières. De plus, la plateforme numérique iBakeryChina crée une salle d'exposition superposée et permet la synchronisation en temps réel entre les emplacements physiques des kiosques des exposants et leurs magasins en ligne.

Restez à l'affût d'une programmation passionnante d'événements de boulangerie à venir. Le Bakery China Autumn & China Home Baking Show 2024 aura lieu du 17 au 19 octobre au Wuhan International Expo Center. La 27e édition de Bakery China aura lieu du 19 au 22 mai 2025 au National Exhibition and Convention Center.

