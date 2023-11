MONTRÉAL, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Selon le dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'indice de confiance des propriétaires de PME sur 12 mois a poursuivi sa chute en novembre, pour atteindre un maigre 45,6 points. En dehors des 3 derniers mois, jamais des résultats n'ont été aussi faibles (sous les 50), sauf pendant les récessions de 2008-2009 et 2020.

L'indice de confiance a baissé dans presque toutes les provinces; le Québec (42,0) et l'Ontario (45,4) demeurent en bas du classement. Parmi les secteurs, ce sont l'agriculture (32,4), l'hébergement et la restauration (40,0), le commerce de détail (40,5) et la construction (45,8) qui occupent le bas du classement. Un niveau inférieur à 50 signifie qu'il y a plus de propriétaires pessimistes que de propriétaires optimistes quant à la performance de leur entreprise.

« En cette fin d'année, les propriétaires de PME font face à de grandes difficultés, comme les taux d'intérêt réels qui, de plus en plus, affaiblissent la demande et dégradent les conditions de crédit, ou encore le fardeau fiscal et réglementaire qui ne cesse de s'alourdir. Les conditions d'affaires ont rarement été aussi difficiles pour autant d'entreprises. Il faut faire quelque chose rapidement si nous voulons une base solide sur laquelle redresser l'économie en 2024 », souligne Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Par ailleurs, l'indicateur de demande intérieure insuffisante gagne du terrain depuis mai et a atteint son plus haut niveau depuis septembre 2020. En effet, 46 % des propriétaires de PME affirment qu'elle freine leurs ventes ou l'augmentation de la production. La demande insuffisante est aussi devenue la principale préoccupation des propriétaires de PME, déclassant les pénuries de main-d'œuvre qui trônaient au sommet du classement depuis longtemps. D'autres indicateurs, comme le nombre de commandes en carnet inférieur à la normale, montrent également des signes précurseurs d'un ralentissement de la demande.

Les résultats de novembre indiquent qu'une plus grande proportion de propriétaires sont préoccupés par les coûts fiscaux et réglementaires (67 %), les coûts d'assurance (60 %) et les coûts d'emprunt (53 %).

Les plans moyens de hausse des prix pour les 12 prochains mois ont oscillé au cours des 4 derniers mois pour finalement s'établir à 3,1 % en novembre. En moyenne, les propriétaires d'entreprise envisagent d'augmenter les salaires d'environ 2,6 % au cours des 12 prochains mois. Après avoir atteint des sommets au printemps 2022, les deux indicateurs sont maintenant en chemin vers leurs moyennes historiques (2,1 % et 1,8 %, respectivement).

« Si on regarde les indicateurs de notre sondage de suivi, les bonnes nouvelles se font rares pour les PME, si ce n'est que les pénuries de main-d'œuvre s'atténuent tranquillement. Mais même cet indicateur reste l'un des principaux facteurs limitants et demeure au-dessus de sa moyenne historique. L'année 2023 ne sera donc pas celle de la Grande reprise, et les espoirs vont donc se tourner vers 2024 pour obtenir le retour tant attendu de conditions d'affaires normales », conclut M. Gaudreault.

Malheureusement, l'Énoncé économique de l'automne du fédéral a laissé les PME sur leur faim, ne prévoyant aucune mesure immédiate pour les aider à remonter la pente à l'aube de la nouvelle année.

« Le gouvernement fédéral a ignoré les préoccupations des propriétaires de PME lors de son Énoncé économique de l'automne. Au moins 4 taxes fédérales vont augmenter dans les 5 prochains mois, soit l'assurance-emploi, le régime de pension du Canada, la taxe carbone et taxe d'accise sur l'alcool. De plus, le gouvernement a décidé de maintenir la date limite de remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes au 18 janvier, ce qui inquiète un très grand nombre de propriétaires de PME. Les PME ont besoin de répit. Il faut geler leurs taxes et reporter la date limite pour rembourser les prêts du CUEC », affirme Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Méthodologie

Baromètre des affairesMD de novembre : Les résultats de novembre 2023 s'appuient sur 588 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 2 et le 14 novembre. Les résultats sont exacts à +/- 4,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats du sondage de ce mois. L'indice de confiance étant mesuré sur une échelle de 0 à 100, un niveau supérieur à 50 signifie que les entrepreneurs qui s'attendent à de meilleurs résultats pour les trois ou douze prochains mois sont plus nombreux que ceux qui envisagent une performance plus faible. L'indice s'approche normalement de 65 lorsque la croissance économique atteint son plein potentiel.

