Baisse des mises en chantier d'habitations au Canada en octobre

Faits saillants d'octobre

Vancouver

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver, la tendance des mises en chantier d'habitations a diminué en octobre 2019 par rapport à la même période en 2018, en raison d'une baisse d'activité de 15 % dans le segment des logements collectifs. En revanche, le cumul annuel des mises en chantier de logements collectifs, lesquelles sont concentrées pour la plupart dans les villes de Vancouver et de Surrey, a augmenté de 31 % par rapport à celui des dix premiers mois de 2018. Son augmentation a contribué à la montée du nombre total d'habitations mises en chantier d'une année à l'autre.

Kelowna

En octobre 2019, le nombre d'habitations commencées dans la RMR de Kelowna a considérablement augmenté par rapport à un an plus tôt. Cette augmentation tient à la mise en chantier de quelques grands ensembles de logements collectifs, plus particulièrement au grand nombre d'appartements locatifs mis en chantier durant ce mois. À eux seuls, ces appartements représentent 73 % du volume total de logements collectifs dont la construction a été entamée en octobre. C'est la première hausse marquée de la construction de logements locatifs enregistrée en plus d'un an.

Edmonton

Dans la RMR d'Edmonton, le nombre total d'habitations mises en chantier s'est accru en octobre 2019, grâce à la construction de logements collectifs dont le rythme a plus que doublé par rapport à octobre 2018. La hausse d'activité a été observée dans toutes les catégories de logements collectifs, mais ce sont les appartements qui ont connu l'augmentation la plus marquée. De janvier à octobre 2019, le rythme de la construction résidentielle n'a cessé de s'accélérer, malgré les stocks élevés.

Regina

En octobre, la tendance des mises en chantier d'habitations a affiché une hausse à Regina, car les constructeurs de la région ont augmenté leur production de maisons individuelles. Or, malgré la hausse de la tendance sur six mois, le nombre réel d'habitations commencées durant les dix premiers mois de l'année a diminué de 57 % par rapport à la période correspondante en 2018. Cette diminution tient à un certain nombre de facteurs, dont les stocks importants de logements neufs, la conjoncture économique modérée, la hausse des coûts de construction et la baisse la demande de logements neufs.

Thunder Bay

Dans la RMR de Thunder Bay, la tendance des mises en chantier d'habitations a considérablement augmenté en octobre. Son accélération est presque entièrement attribuable à la hausse de la tendance observée du côté des appartements. Notons que la tendance des mises en chantier d'appartements a atteint son plus haut niveau en près de deux ans grâce à la construction d'appartements locatifs en octobre. Cette hausse d'activité a été soutenue par les personnes âgées de 65 ans et plus - segment de la population qui croît le plus et au sein duquel la propension à louer un logement est relativement forte.

Toronto

En octobre, la tendance des mises en chantier d'habitations était en légère baisse dans la RMR de Toronto à cause de l'activité réduite dans le segment des logements collectifs. Les ventes sur plan d'appartements en copropriété, qui ont été nombreuses au cours des deux dernières années, ont continué de se concrétiser en mises en chantier tout au long de 2019. Dans le cas des ventes sur plan de maisons individuelles, la tendance s'est mise à augmenter au tournant du second semestre de 2018. Les constructeurs ont commencé à couler les fondations de ces unités au cours des derniers mois, ce qui explique la tendance à la hausse des mises en chantier dans ce segment.

Hamilton

Dans la RMR de Hamilton, la tendance des mises en chantier d'habitations était à la hausse grâce à l'activité accrue dans les segments des maisons individuelles et des logements collectifs. Dans ce dernier cas, la hausse est principalement attribuable à l'accélération du rythme des mises en chantier d'appartements observée au cours des six derniers mois. Le déplacement de la demande de logements pour propriétaires-occupants vers des options plus abordables et la vigueur soutenue de la demande de logements locatifs ont maintenu la forte activité dans le secteur de la construction d'appartements à Hamilton.

Gatineau

En octobre 2019, les mises en chantier d'habitations dans la région de Gatineau ont atteint leur niveau le plus haut en près de 50 ans, renforçant la croissance importante de la construction résidentielle observée depuis le début de l'année. Cet important gain est attribuable surtout à l'augmentation des mises en chantier de logements destinés au marché locatif. Le vieillissement de la population et le faible taux d'inoccupation continuent de stimuler les mises en chantier de logements locatifs dans la région de Gatineau.

Sherbrooke

Depuis le début de l'année, la construction résidentielle a été particulièrement forte dans la RMR de Sherbrooke. De janvier à octobre 2019, le cumul annuel des mises en chantier d'habitations a augmenté de 44 % par rapport à la même période l'année dernière. La hausse d'activité provient surtout du segment des logements locatifs, avec le démarrage de chantiers de logements locatifs traditionnels et de résidences pour personnes âgées. Dans l'ensemble, la construction résidentielle dans la région continue d'être soutenue par la hausse de l'emploi à temps plein, le solde migratoire positif et le vieillissement de la population.

Île-du-Prince-Édouard

En octobre 2019, les mises en chantier d'habitations à l'Île-du-Prince-Édouard ont augmenté de 146 % par rapport au même mois l'an dernier. En effet, la construction d'appartements connaît un essor soutenu en raison du taux d'inoccupation pratiquement nul dans la province et du manque de logements locatifs abordables. Le cumul annuel des mises en chantier de logements est de 68 % supérieur à celui des dix premiers mois de 2018. Cette tendance s'explique surtout par une augmentation des dépenses en immobilisations et une solide croissance de la population, des revenus et de l'emploi.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur d'analyser seulement les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Au Canada, toutes régions confondues, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations se situait à 201 973 en octobre, en baisse de 8,7 % par rapport à celui de 221 135 enregistré en septembre. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 9,0 % pour s'établir à 189 304 en octobre. Il a accusé une baisse de 12,5 % dans le segment des logements collectifs et a augmenté de 2,4 % dans celui des maisons individuelles, pour se chiffrer respectivement à 139 518 et à 49 786.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 12 669.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements octobre

2018 octobre

2019 % octobre

2018 octobre

2019 % octobre

2018 octobre

2019 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 43 50 16 20 15 -25 63 65 3 Î.-P.-É. 24 30 25 15 66 340 39 96 146 N.-É. 85 137 61 81 35 -57 166 172 4 N.-B. 48 65 35 144 70 -51 192 135 -30 Atlantique 200 282 41 260 186 -28 460 468 2 Qc 540 529 -2 3 517 4 113 17 4 057 4 642 14 Ont. 1 770 1 768 0 5 969 4 341 -27 7 739 6 109 -21 Man. 159 172 8 334 359 7 493 531 8 Sask. 93 102 10 399 82 -79 492 184 -63 Alb. 740 818 11 675 1 089 61 1 415 1 907 35 Prairies 992 1 092 10 1 408 1 530 9 2 400 2 622 9 C.-B. 658 631 -4 1 865 2 114 13 2 523 2 745 9 Canada(10 000+) 4 160 4 302 3 13 019 12 284 -6 17 179 16 586 -3 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 23 25 9 123 169 37 146 194 33 Barrie 11 19 73 9 35 289 20 54 170 Belleville 60 44 -27 53 2 -96 113 46 -59 Brantford 15 27 80 74 11 -85 89 38 -57 Calgary 273 282 3 413 536 30 686 818 19 Edmonton 306 378 24 182 444 144 488 822 68 Grand Sudbury 17 10 -41 0 6 ## 17 16 -6 Guelph 8 14 75 105 39 -63 113 53 -53 Halifax 39 94 141 51 22 -57 90 116 29 Hamilton 39 73 87 293 637 117 332 710 114 Kelowna 33 44 33 29 277 ## 62 321 418 Kingston 17 27 59 25 21 -16 42 48 14 Kitchener-Cambridge-Waterloo 103 84 -18 20 408 ## 123 492 300 Lethbridge 25 39 56 12 12 - 37 51 38 London 89 115 29 126 128 2 215 243 13 Moncton 15 13 -13 92 26 -72 107 39 -64 Montréal 211 221 5 2 580 2 428 -6 2 791 2 649 -5 Oshawa 141 44 -69 290 37 -87 431 81 -81 Ottawa-Gatineau 309 327 6 1 187 869 -27 1 496 1 196 -20 Gatineau 27 34 26 57 496 ## 84 530 ## Ottawa 282 293 4 1 130 373 -67 1 412 666 -53 Peterborough 6 27 350 27 12 -56 33 39 18 Québec 75 60 -20 303 442 46 378 502 33 Regina 26 32 23 109 25 -77 135 57 -58 Saguenay 17 20 18 38 93 145 55 113 105 St. Catharines-Niagara 113 170 50 100 114 14 213 284 33 Saint John 6 19 217 0 20 ## 6 39 ## St. John's 35 43 23 19 13 -32 54 56 4 Saskatoon 60 65 8 286 51 -82 346 116 -66 Sherbrooke 33 8 -76 20 115 475 53 123 132 Thunder Bay 12 15 25 0 56 ## 12 71 492 Toronto 403 404 0 3 316 2 265 -32 3 719 2 669 -28 Trois-Rivières 14 19 36 174 99 -43 188 118 -37 Vancouver 297 305 3 1 186 1 014 -15 1 483 1 319 -11 Victoria 60 64 7 168 263 57 228 327 43 Windsor 48 59 23 28 21 -25 76 80 5 Winnipeg 123 131 7 177 284 60 300 415 38 Toutes les régions 3 062 3 321 8 11 615 10 994 -5 14 677 14 315 -2

Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.

Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

## non calculable / valeurs extremes

Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles Autres Tous les logements septembre

2019 octobre

2019 % septembre

2019 octobre

2019 % septembre

2019 octobre

2019 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 493 504 2 377 163 -57 870 667 -23 Î.-P.-É. 219 311 42 1 560 792 -49 1 779 1 103 -38 N.-É. 1 490 1 957 31 1 921 481 -75 3 411 2 438 -29 N.-B. 644 798 24 3 105 804 -74 3 749 1 602 -57 Qc 6 202 5 901 -5 28 976 42 729 47 35 178 48 630 38 Ont. 19 570 19 536 0 64 794 50 960 -21 84 364 70 496 -16 Man. 1 916 1 959 2 1 896 4 308 127 3 812 6 267 64 Sask. 793 1 104 39 2 760 984 -64 3 553 2 088 -41 Alb. 10 284 10 007 -3 21 437 12 832 -40 31 721 22 839 -28 C.-B. 7 014 7 709 10 32 618 25 465 -22 39 632 33 174 -16 Canada (10 000+) 48 625 49 786 2 159 444 139 518 -12 208 069 189 304 -9 Canada (toutes les régions) 58 633 59 060 1 162 500 142 914 -12 221 135 201 973 -9 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 329 307 -7 1 740 2 028 17 2 069 2 335 13 Barrie 302 226 -25 660 420 -36 962 646 -33 Belleville 512 423 -17 96 24 -75 608 447 -26 Brantford 694 494 -29 336 132 -61 1 030 626 -39 Calgary 3 677 3 402 -7 14 184 6 432 -55 17 861 9 834 -45 Edmonton 4 557 4 713 3 6 204 5 328 -14 10 761 10 041 -7 Grand Sudbury 154 113 -27 0 72 ## 154 185 20 Guelph 246 229 -7 1 272 468 -63 1 518 697 -54 Halifax 961 1 126 17 1 728 264 -85 2 689 1 390 -48 Hamilton 929 989 6 1 188 7 644 ## 2 117 8 633 308 Kelowna 524 546 4 996 3 324 234 1 520 3 870 155 Kingston 469 502 7 4 272 252 -94 4 741 754 -84 Kitchener-Cambridge-Waterloo 891 874 -2 7 152 4 896 -32 8 043 5 770 -28 Lethbridge 331 435 31 144 144 - 475 579 22 London 1 480 1 548 5 1 896 1 536 -19 3 376 3 084 -9 Moncton 168 159 -5 2 424 312 -87 2 592 471 -82 Montréal 2 189 2 386 9 16 557 28 970 75 18 746 31 356 67 Oshawa 460 381 -17 1 128 444 -61 1 588 825 -48 Ottawa-Gatineau 3 055 3 108 2 14 340 10 428 -27 17 395 13 536 -22 Gatineau 400 356 -11 2 184 5 952 173 2 584 6 308 144 Ottawa 2 655 2 752 4 12 156 4 476 -63 14 811 7 228 -51 Peterborough 294 371 26 156 144 -8 450 515 14 Québec 786 650 -17 10 908 5 304 -51 11 694 5 954 -49 Regina 212 314 48 648 300 -54 860 614 -29 Saguenay 173 200 16 216 1 116 417 389 1 316 238 St. Catharines-Niagara 1 581 1 757 11 3 300 1 368 -59 4 881 3 125 -36 Saint John 184 249 35 612 240 -61 796 489 -39 St. John's 371 420 13 300 156 -48 671 576 -14 Saskatoon 514 709 38 1 980 612 -69 2 494 1 321 -47 Sherbrooke 538 80 -85 2 268 1 380 -39 2 806 1 460 -48 Thunder Bay 114 129 13 36 672 ## 150 801 434 Toronto 3 729 5 135 38 29 028 27 180 -6 32 757 32 315 -1 Trois-Rivières 206 209 1 672 1 188 77 878 1 397 59 Vancouver 3 326 3 489 5 21 720 12 168 -44 25 046 15 657 -37 Victoria 715 724 1 5 304 3 156 -40 6 019 3 880 -36 Windsor 516 695 35 1 212 252 -79 1 728 947 -45 Winnipeg 1 680 1 683 0 1 560 3 408 118 3 240 5 091 57

Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.

Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

## non calculable / valeurs extrêmes

