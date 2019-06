Baisse de la tendance des mises en chantier d'habitations au Canada en mai

« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a diminué en mai. Cette diminution est le résultat combiné des mises en chantier de maisons individuelles, dont la tendance à la baisse s'est poursuivie, et de logements collectifs, dont la tendance est revenue à la baisse après avoir affiché des gains dans les centres urbains au cours des derniers mois, explique Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. La baisse de la tendance des mises en chantier de logements collectifs marque le repli en mai du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, par rapport au nombre inhabituellement élevé observé en avril, de sorte que le taux annuel corrigé des variations saisonnières s'est rapproché de sa moyenne sur 10 ans. »

Faits saillants du mois de mai

Vancouver

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver, la tendance des mises en chantier d'habitations a connu une forte augmentation en mai, grâce aux ensembles de logements collectifs, qui représentaient 90 % des habitations mises en chantier au cours du mois. Les deux tiers de ces nouveaux logements sont situés à Burnaby, à Surrey ou à Coquitlam, où des ensembles de copropriétés et d'appartements destinés à la location ont été commencés. Le cumul annuel des mises en chantier de logements est de 10 % supérieur à ce qu'il était à pareille date en 2018, ce qui s'explique par les efforts des promoteurs et des municipalités qui cherchent à répondre à la demande stimulée par la croissance démographique de la région.

Kelowna

Les mises en chantier dans la RMR de Kelowna ont diminué en mai 2019 par rapport à douze mois plus tôt, ce qui prolonge la tendance à la baisse des trois mois précédents. Au cours des cinq premiers mois de 2019, le total des mises en chantier a diminué d'environ 44 % comparativement à la période correspondante de l'année précédente. Cette tendance à la baisse fait suite à un ralentissement de la croissance démographique qui a permis au marché de la revente de retrouver ses conditions d'équilibre.

Calgary

La tendance des mises en chantier était à la baisse en mai après une légère hausse en avril. Le nombre de logements en construction demeure relativement bas, puisque les constructeurs continuent de s'adapter à la faiblesse de la demande et au fait que les stocks sont à des niveaux élevés depuis un certain temps.

Edmonton

En mai, la tendance des mises en chantier était à la baisse dans toutes les catégories de logements, sauf celle des jumelés, qui a légèrement augmenté. Ce ralentissement continue de refléter le niveau élevé des stocks de logements invendus, notamment dans la catégorie des maisons individuelles.

Brantford

À Brantford, la tendance des mises en chantier a diminué par suite des baisses enregistrées pour les maisons individuelles et les maisons en rangée. Malgré ce ralentissement, la tendance des mises en chantier de maisons en rangée demeure plus élevée que sa moyenne historique. Les prix des maisons individuelles neuves continuent d'augmenter, de sorte que les maisons en rangée neuves sont de plus en plus attrayantes pour les acheteurs à la recherche d'une habitation de faible hauteur à prix abordable.

St. Catharines-Niagara

La tendance des mises en chantier d'habitations dans la RMR de St. Catharines-Niagara a évolué à la hausse pour atteindre en mai un sommet de presque 30 ans. Cette progression a été menée par le secteur des maisons en rangée, dont le rythme des nouvelles constructions s'est le plus accéléré, et qui représentait 40 % de la tendance du total des nouvelles constructions ce mois-ci. La demande de logements neufs à St. Catharines-Niagara continue d'être stimulée par les acheteurs sensibles aux prix qui habitent les collectivités avoisinantes, où les prix sont plus élevés.

Toronto

La tendance des mises en chantier d'habitations était à la baisse en mai dans la RMR de Toronto, où des baisses ont été enregistrées pour tous les types de logements. Les coûts d'accession à la propriété sont élevés, ce qui continue de plomber la demande de maisons individuelles et de maisons en rangée, de sorte que les mises en chantier d'habitations de faible hauteur sont à la baisse. Les ventes sur plan de copropriétés ont été très bonnes au cours des deux dernières années, ce qui continuera de se traduire par des mises en chantier à un rythme variable, même si celles-ci étaient à la baisse en mai.

Ottawa

En mai, la tendance des mises en chantier était légèrement en hausse, en raison de l'augmentation de l'activité dans la catégorie des maisons en rangée. Le cumul annuel du nombre réel de mises en chantier est de 14 % supérieur à ce qu'il était l'an dernier à pareille date, résultat combiné d'une augmentation des mises en chantier d'appartements en copropriété et d'une baisse des mises en chantier de maisons individuelles. La demande s'est déplacée vers les logements plus abordables en raison de la hausse des coûts d'accession à la propriété, et les conditions serrées du marché de la revente encouragent les constructeurs à accroître l'offre d'appartements en copropriété.

Région de Gatineau

De janvier à mai 2019, la construction résidentielle dans la région de Gatineau a atteint un niveau inégalé au cours des cinq dernières décennies. Cette forte croissance est principalement attribuable à l'augmentation des mises en chantier de logements destinés au marché locatif dans le quartier du Plateau. Le vieillissement de la population et le faible taux d'inoccupation continuent de stimuler les mises en chantier de logements locatifs dans la région de Gatineau.

RMR de Montréal

Le total des logements mis en chantier depuis le début de l'année dans la région de Montréal est en hausse par rapport à l'an passé. La construction d'appartements locatifs est l'unique responsable de ce gain, puisque les mises en chantier de copropriétés et de maisons accusaient une baisse. Les faibles taux d'inoccupation sur le marché locatif traditionnel ainsi que la plus grande proportion de jeunes ménages qui optent pour la location sont tous des éléments qui continuent de stimuler les mises en chantier d'unités locatives. Les appartements locatifs en résidences pour personnes âgées enregistrent aussi une solide croissance depuis le début de l'année.

Halifax

À Halifax, la construction résidentielle poursuit sa tendance à la hausse : le cumul annuel des mises en chantier a augmenté de 48 % par rapport à la période correspondante de l'an dernier. Jusqu'à maintenant, la progression de la construction de cette année est principalement attribuable au segment des appartements, mais en mai, c'est le segment des maisons individuelles qui a connu une forte augmentation, ayant crû de 69 % par rapport à mai 2018. Puisque le nombre de ventes demeure élevé par rapport aux nouvelles inscriptions, la demande continue de soutenir l'accroissement de l'offre sur le marché des nouvelles constructions.

Île-du-Prince-Édouard

À l'Île-du-Prince-Édouard, les mises en chantier ont augmenté de 60 % en mai, ce qui est principalement attribuable à la hausse des mises en chantier d'appartements entraînée par la faiblesse record du taux d'inoccupation. L'économie de l'Île-du-Prince-Édouard continue de croître plus rapidement que celles des autres provinces de l'Atlantique, grâce à une augmentation des dépenses en immobilisations et à la forte croissance de la population, des revenus et de l'emploi.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur d'analyser seulement les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Au Canada, toutes régions confondues, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est descendu de 233 410 en avril à 202 337 en mai, soit une baisse de 13,3 %. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 14,4 % en mai, pour se chiffrer à 186 946. Il a baissé de 18,5 % dans la catégorie des logements collectifs, mais augmenté de 1,8 % dans celle des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 141 851 et à 45 095.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 15 391.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.



Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Mai 2018 Mai 2019 % Mai 2018 Mai 2019 % Mai 2018 Mai 2019 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

42 37 -12 12 14 17 54 51 -6 Î.-P.-É.

30 23 -23 18 54 200 48 77 60 N.-É.

102 113 11 162 147 -9 264 260 -2 N.-B.

59 51 -14 89 126 42 148 177 20 Atlantique

233 224 -4 281 341 21 514 565 10 Qc

717 688 -4 2,664 3,468 30 3,381 4,156 23 Ont.

2,273 1,771 -22 2,665 2,766 4 4,938 4,537 -8 Man.

246 196 -20 215 502 133 461 698 51 Sask.

106 93 -12 223 101 -55 329 194 -41 Alb.

1,075 776 -28 1,800 1,015 -44 2,875 1,791 -38 Prairies

1,427 1,065 -25 2,238 1,618 -28 3,665 2,683 -27 C.-B.

875 700 -20 2,612 3,835 47 3,487 4,535 30 Canada(10 000+) 5,525 4,448 -19 10,460 12,028 15 15,985 16,476 3 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 26 47 81 24 110 358 50 157 214 Barrie

65 14 -78 141 13 -91 206 27 -87 Belleville

42 58 38 53 12 -77 95 70 -26 Brantford

53 21 -60 60 5 -92 113 26 -77 Calgary

384 294 -23 1,265 518 -59 1,649 812 -51 Edmonton

511 335 -34 452 260 -42 963 595 -38 Grand Sudbury 4 7 75 8 4 -50 12 11 -8 Guelph

11 31 182 8 16 100 19 47 147 Halifax

45 76 69 137 125 -9 182 201 10 Hamilton

57 40 -30 357 210 -41 414 250 -40 Kelowna

72 38 -47 247 52 -79 319 90 -72 Kingston

30 31 3 20 12 -40 50 43 -14 Kitchener-Cambridge-Waterloo 89 61 -31 87 85 -2 176 146 -17 Lethbridge

41 23 -44 24 12 -50 65 35 -46 London

142 133 -6 43 54 26 185 187 1 Moncton

17 17 - 27 101 274 44 118 168 Montréal

332 284 -14 1,506 1,953 30 1,838 2,237 22 Oshawa

153 243 59 58 152 162 211 395 87 Ottawa-Gatineau 289 279 -3 486 886 82 775 1,165 50 Gatineau

35 42 20 179 465 160 214 507 137 Ottawa

254 237 -7 307 421 37 561 658 17 Peterborough

42 25 -40 24 89 271 66 114 73 Québec

78 94 21 447 669 50 525 763 45 Regina

32 11 -66 69 12 -83 101 23 -77 Saguenay

19 33 74 20 21 5 39 54 38 St. Catharines-Niagara 58 72 24 60 124 107 118 196 66 Saint John

17 16 -6 0 2 ## 17 18 6 St. John's

27 26 -4 9 13 44 36 39 8 Saskatoon

66 76 15 144 73 -49 210 149 -29 Sherbrooke

21 26 24 126 93 -26 147 119 -19 Thunder Bay

5 8 60 0 8 ## 5 16 220 Toronto

833 371 -55 1,242 1,367 10 2,075 1,738 -16 Trois-Rivières 36 26 -28 30 38 27 66 64 -3 Vancouver

406 334 -18 1,856 3,256 75 2,262 3,590 59 Victoria

93 57 -39 177 142 -20 270 199 -26 Windsor

59 57 -3 36 22 -39 95 79 -17 Winnipeg

192 171 -11 207 486 135 399 657 65 Toutes les régions 4,347 3,435 -21 9,450 10,995 16 13,797 14,430 5 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.













Source : Centre d'analyse de marché, SCHL















## non calculable / valeurs extrêmes





















Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Avril 2019 Mai 2019 % Avril 2019 Mai 2019 % Avril 2019 Mai 2019 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

303 320 6 43 160 272 346 480 39 Î.-P.-É.

164 185 13 96 648 ## 260 833 220 N.-É.

1,457 1,289 -12 1,871 1,763 -6 3,328 3,052 -8 N.-B.

504 500 -1 1,070 1,247 17 1,574 1,747 11 Qc

6,191 5,983 -3 42,343 40,567 -4 48,534 46,550 -4 Ont.

16,570 17,688 7 67,417 32,053 -52 83,987 49,741 -41 Man.

2,067 2,016 -2 3,636 6,024 66 5,703 8,040 41 Sask.

500 1,070 114 720 1,212 68 1,220 2,282 87 Alb.

8,341 8,712 4 15,854 12,157 -23 24,195 20,869 -14 C.-B.

8,203 7,332 -11 41,019 46,020 12 49,222 53,352 8 Canada (10 000+) 44,300 45,095 2 174,069 141,851 -19 218,369 186,946 -14 Canada (toutes les régions) 55,577 56,374 1 177,834 145,964 -18 233,410 202,337 -13 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 332 452 36 672 1,320 96 1,004 1,772 76 Barrie

104 103 -1 576 156 -73 680 259 -62 Belleville

339 451 33 72 144 100 411 595 45 Brantford

153 156 2 300 60 -80 453 216 -52 Calgary

2,926 3,329 14 8,412 6,216 -26 11,338 9,545 -16 Edmonton

3,903 3,460 -11 6,552 3,120 -52 10,455 6,580 -37 Grand Sudbury 193 79 -59 0 48 ## 193 127 -34 Guelph

233 298 28 96 192 100 329 490 49 Halifax

792 826 4 1,512 1,500 -1 2,304 2,326 1 Hamilton

421 411 -2 5,160 2,520 -51 5,581 2,931 -47 Kelowna

414 401 -3 384 624 63 798 1,025 28 Kingston

268 309 15 312 144 -54 580 453 -22 Kitchener-Cambridge-Waterloo 938 652 -30 13,044 1,020 -92 13,982 1,672 -88 Lethbridge

402 265 -34 96 144 50 498 409 -18 London

1,124 1,351 20 4,176 648 -84 5,300 1,999 -62 Moncton

230 174 -24 936 1,212 29 1,166 1,386 19 Montréal

2,394 2,292 -4 26,909 23,085 -14 29,303 25,377 -13 Oshawa

363 2,545 ## 72 1,824 ## 435 4,369 ## Ottawa-Gatineau 3,883 3,146 -19 7,536 10,632 41 11,419 13,778 21 Gatineau

754 574 -24 4,380 5,580 27 5,134 6,154 20 Ottawa

3,129 2,572 -18 3,156 5,052 60 6,285 7,624 21 Peterborough 194 210 8 180 1,068 493 374 1,278 242 Québec

646 770 19 3,456 8,028 132 4,102 8,798 114 Regina

156 146 -6 300 144 -52 456 290 -36 Saguenay

129 244 89 144 252 75 273 496 82 St. Catharines-Niagara 1,264 783 -38 2,508 1,488 -41 3,772 2,271 -40 Saint John

89 152 71 0 24 ## 89 176 98 St. John's

174 229 32 12 156 ## 186 385 107 Saskatoon

429 780 82 264 876 232 693 1,656 139 Sherbrooke 240 316 32 1,200 1,116 -7 1,440 1,432 -1 Thunder Bay 106 101 -5 0 96 ## 106 197 86 Toronto

3,011 3,539 18 35,040 16,404 -53 38,051 19,943 -48 Trois-Rivières 203 205 1 468 456 -3 671 661 -1 Vancouver

3,925 3,595 -8 30,288 39,072 29 34,213 42,667 25 Victoria

577 607 5 4,740 1,704 -64 5,317 2,311 -57 Windsor

443 548 24 288 264 -8 731 812 11 Winnipeg

1,705 1,709 0 3,432 5,832 70 5,137 7,541 47 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.













Source : Centre d'analyse de marché, SCHL



















## non calculable / valeurs extrêmes



















SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, SCHL, 613-748-2573, acoulomb@cmhc-schl.gc.ca

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca