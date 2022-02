Baccalauréat ès sciences avec majeure en informatique - Entente DEC-BAC avec le Collège Boréal

QUÉBEC, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ est heureuse d'annoncer la signature d'une entente d'articulation avec le Collège Boréal d'arts appliqués et de technologie.

Cette entente permettra aux étudiants et étudiantes du Collège Boréal, qui ont réussi leur programme Techniques des systèmes informatiques et qui s'inscrivent au programme de baccalauréat ès sciences avec majeure en informatique de l'Université TÉLUQ, de réduire la durée de leurs études universitaires d'une année. Elle entrera en vigueur en septembre 2022 et sera notamment offerte au nouveau campus de Toronto du Collège Boréal.

« Je me réjouis de ce partenariat entre le Collège Boréal, un établissement postsecondaire de premier plan en Ontario, et l'Université TÉLUQ, l'université à distance du Québec, a fait savoir Julie Carle, directrice des affaires externes et secrétaire générale. La flexibilité du modèle de l'Université TÉLUQ et la qualité de ses cours crédités en ligne vont permettre aux diplômées et diplômés du Collège Boréal d'obtenir, sans contrainte de lieu, un diplôme universitaire reconnu dans un domaine particulièrement recherché, celui de l'informatique. Par cette collaboration avec le Collège Boréal, notre université témoigne de son engagement, dans l'esprit du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, à mettre ses 50 années d'expérience en enseignement à distance au service de l'ensemble des communautés étudiantes francophones du Canada et des établissements qui les desservent. »

Pour sa part, Lyne Michaud, vice-présidente de l'enseignement du Collège Boréal, précise que « ce partenariat avec l'Université TÉLUQ est une nouvelle preuve de l'engagement du Collège Boréal de toujours innover et bonifier son offre, particulièrement dans la grande région de Toronto. Le modèle de passerelle dit « 2+2 » donne une grande flexibilité à quiconque veut poursuivre ses études universitaires après l'obtention d'un diplôme collégial. Nous sommes ravis de nous associer à une université qui a fait ses preuves et qui saura répondre aux attentes des personnes à la recherche d'un mode d'apprentissage polyvalent ».

De son côté, Daniel Lemire, directeur du Département Science et Technologie à l'Université TÉLUQ, mentionne que « c'est avec plaisir que nos professeurs et professeures s'apprêtent à accueillir les personnes diplômées du Collège Boréal désireuses d'obtenir une formation universitaire spécialisée en informatique. Notre département sera par ailleurs heureux de les faire bénéficier d'un mode de formation particulièrement flexible, moderne et stimulant ».

Le Collège Boréal

Créé en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation et d'enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et à l'épanouissement des communautés dans toute la province de l'Ontario. Il offre un service à guichet unique dans sept campus et 37 sites répartis dans 26 collectivités.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Denis Gilbert, Chargé des relations avec la presse, Service des communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste 5282, [email protected]