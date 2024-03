AYEZ DU CŒUR AU VENTRE…SOUTENEZ LES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE CŒLIAQUE AVEC VOS ABDOS !

Cœliaque Québec lance les inscriptions au Défi ABDOS 100 GLUTEN

BOUCHERVILLE, QC, le 1er mars 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui que s'ouvrent les inscriptions au Défi ABDOS 100 GLUTEN de Cœliaque Québec. L'objectif de cette campagne de financement est d'amasser 50 000 $. Ce montant servira à rassurer et à soutenir plus de 1 000 personnes en les accueillant avec bienveillance, en organisant les jasettes sans gluten, le service de parrain/marraine et le camp familial.

2 500 $ à gagner chez Metro !

Offrez à vos abdos une cure de raffermissement, en plus de permettre aux personnes atteintes de la maladie coeliaque d’être rassurées et d’obtenir tout le soutien essentiel de Cœliaque Québec! » propose Hugo Girard, homme fort et porte-parole du Défi. « Transformez vos efforts en réconfort et montrez aux personnes cœliaques que vous avez du cœur au ventre, inscrivez-vous et relevez le défi! » (Groupe CNW/Cœliaque Québec)

Un tirage de 1 000 $ en cartes-cadeaux Metro aura lieu parmi toutes les personnes inscrites au Défi et les trois meilleurs leveurs de fonds individuels recevront une carte-cadeau d'une valeur de 500 $ chacune.

Le Défi ABDOS 100 GLUTEN est simple : faire un total de 100 exercices sollicitant les muscles abdominaux entre le 1er et le 16 mai 2024. Que ce soit à la salle d'entraînement ou dans le confort de leur salon, les participants sont libres de répartir à leur guise les 100 abdos, en fonction de leurs capacités et condition physique, que ce soit sur deux semaines, sur cinq jours ou même, pour les plus athlétiques, en une seule séance d'entraînement !

Pourquoi 100 abdos? Ce nombre fait référence aux 100 $ que représente le coût différentiel hebdomadaire d'une alimentation sans gluten par rapport à une alimentation non restrictive. « Le seul traitement possible de la maladie cœliaque est le suivi d'une alimentation sans gluten stricte et à vie. Un panier d'épicerie d'une famille de quatre personnes peut coûter jusqu'à 100 $ de plus par semaine. Faute de soutien adéquat de l'État, et devant l'inflation qui fait rage au Québec, l'accès à ce traitement est devenu non plus un droit, mais plutôt un luxe pour grand nombre de nos malades. Des aînés, des étudiants et des personnes disposant de faibles revenus sont abandonnés à leur sort. Il s'agit à nos yeux d'une situation inacceptable, qui porte atteinte à leur dignité. » explique Edith Lalanne, directrice générale de Cœliaque Québec. « Par solidarité aux quelque 85 000 Québécoises et Québécois atteints de cette maladie, Cœliaque Québec a eu l'idée d'inviter la population à faire travailler ses abdominaux, essentiellement en raison de la proximité de ces muscles avec l'intestin, l'organe du corps humain qui est affecté par cette maladie auto-immune », ajoute Madame Lalanne.

« Offrez à vos abdos une cure de raffermissement, en plus de permettre aux personnes atteintes de la maladie coeliaque d'être rassurées et d'obtenir tout le soutien essentiel de Cœliaque Québec! » propose Hugo Girard, homme fort et porte-parole du Défi. « Transformez vos efforts en réconfort et montrez aux personnes cœliaques que vous avez du cœur au ventre, inscrivez-vous et relevez le défi! »

La période d'inscription du défi ABDOS 100 GLUTEN se termine le 16 mai 2024.

Consultez le site de Coeliaque Québec pour connaître les modalités.

À propos de Cœliaque Québec

La mission de Cœliaque Québec est de faciliter la vie des personnes atteintes de maladie cœliaque et de leur entourage et ce, depuis 1983. Au fil des ans, l'organisme s'est entouré d'une solide équipe d'experts de la maladie cœliaque, qui permettent de faire avancer les connaissances sur cette maladie ainsi que sur son traitement. Cœliaque Québec est le meilleur allié pour soutenir le patient entre ses visites chez le médecin ou la nutritionniste et créer un environnement favorable au suivi du traitement.

SOURCE Cœliaque Québec

Renseignements: Valérie Borduas, Coordonnatrice, communication marketing, [email protected], 514 529-8806 224