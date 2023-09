OTTAWA, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - aXedras, chef de file en solutions numériques pour les chaînes d'approvisionnement de métaux précieux, a le plaisir d'annoncer sa collaboration avec la Monnaie royale canadienne (la Monnaie). Cette collaboration stratégique souligne la capacité de la solution d'aXedras à consigner une preuve de la provenance, de l'intégrité et de la traçabilité des produits dans l'industrie des métaux précieux.

Ce partenariat s'est noué à la suite d'un projet pilote mondial réussi relatif au programme d'intégrité des lingots d'or, lancé et dirigé par la London Bullion Market Association et le World Gold Council.

« Nous sommes ravis de soutenir la Monnaie royale canadienne dans son engagement envers l'amélioration continue et l'innovation, a déclaré Urs Röösli, directeur général d'aXedras. Notre plateforme permettra d'ajouter une transparence et une traçabilité de façon numérique. »

« Les investisseurs en métaux précieux font depuis longtemps confiance à la Monnaie royale canadienne pour la pureté, la qualité et la sécurité des métaux qu'elle affine et des produits d'investissement qu'elle produit, a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. En mettant en œuvre cette solution novatrice, la Monnaie peut désormais être entièrement transparente avec ses clients en matière d'approvisionnement. »

La Monnaie s'appuiera sur la solution Bullion Integrity LedgerMC d'aXedras pour rehausser ses efforts d'excellence dans la gestion de sa chaîne d'approvisionnement et de ses partenariats. Cette collaboration apportera une assurance et une transparence supplémentaires à ses activités d'affinage, renforçant ainsi sa position d'acteur de premier plan dans l'industrie des métaux précieux.

La solution d'aXedras, fondée sur la technologie de chaînes de blocs, saisira et préservera les données tout au long de la chaîne d'approvisionnement de l'or afin de garantir la provenance et l'intégrité des produits en or affiné. Cette utilisation novatrice de la technologie encapsulera les pratiques exemplaires en affinerie et les données pertinentes, offrant ainsi aux clients et investisseurs un excellent niveau de traçabilité et de transparence.

À propos d'aXedras

aXedras, une entreprise fondée en 2018, est un fournisseur indépendant de technologies de l'information dont le siège social est situé à Zoug, en Suisse. Son objectif est de faire passer l'industrie des métaux précieux au niveau technologique supérieur par l'intermédiaire d'une seule solution de chaîne d'approvisionnement numérique sécurisée : le Bullion Integrity LedgerMC basé sur la technologie de chaîne de blocs. Il s'agit d'un écosystème fondé sur les membres offrant une interaction de pair-à-pair entre les divers intervenants du marché des métaux précieux. Le Bullion Integrity LedgerMC garantit la combinaison d'efficacité, d'intégrité, de traçabilité et de confidentialité des données et des transactions commerciales. Pour en savoir plus : www.axedras.com.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada.

En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook, et Instagram.

