Grâce à ce partenariat stratégique, les partenaires bâtisseurs profiteront d'un accès privilégié aux innovations émergentes, tout en bénéficiant d'un bureau dédié à la recherche et à l'innovation au sein d'Ax-C. Ceci leur permettra de soutenir directement les startups et de favoriser l'essor de nouvelles technologies, en mobilisant leurs réseaux et ressources, tant à l'échelle locale qu'internationale.

Ax-C, une initiative issue de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2), bénéficie d'un investissement total de 48 millions de dollars provenant des différents paliers gouvernementaux (Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Ville de Montréal) auxquels s'ajoute cette contribution de 5,25 millions de dollars du secteur privé, représenté par les partenaires bâtisseurs. L'École de technologie supérieure (ÉTS) assure le développement du projet et sera responsable de la gestion immobilière lorsque le lieu sera ouvert.

Situé sur l'ancien parquet de la Bourse, à la place Victoria, Ax-C vise à créer un lieu de rassemblement vibrant où l'écosystème de l'entrepreneuriat technologique de la province se rallie afin de maximiser l'efficacité des collaborations et le succès des startups d'ici. À terme, Ax-C aspire à devenir la destination incontournable d'entrepreneuriat innovant et technologique québécois, reconnue mondialement.

« Nous sommes très fiers d'accueillir des entreprises de renom telles que Bell, Google, Desjardins et le Fonds de solidarité FTQ qui se mobilisent pour soutenir un projet aussi crucial pour l'avenir de jeunes entreprises technologiques prometteuses. L'implication de partenaires bâtisseurs du secteur privé témoigne de l'importance pour tous les secteurs de collaborer et de s'impliquer pour favoriser l'innovation et contribuer au succès de notre écosystème entrepreneurial ici autant qu'à l'international. »

- Kathy Baig, Directrice générale et cheffe de la direction, École de technologie supérieure

« Ce partenariat stratégique avec Ax-C permettra aux entrepreneurs les plus innovants du Québec et du Canada de bénéficier du soutien de Bell par le biais d'un accès à nos technologies de pointe, que ce soit notre réseau 5G, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, les services en nuage ou nos réseaux mobiles privés. Les participants d'Ax-C profiteront de l'expertise de l'Équipe Bell en développement de produits et de services. Nous sommes fiers de participer à cette initiative qui propulse la technologie au service des entrepreneurs du Québec. »

- Costa Pantazopoulos, Vice-président, Produits, Bell

« Nous sommes heureux d'être l'un des partenaires bâtisseurs d'Ax-C et avons hâte de continuer de soutenir la prochaine génération d'entrepreneurs québécois par l'entremise de l'organisation. Encourager une culture de collaboration entre le secteur privé et l'écosystème entrepreneurial est l'un des ingrédients clés de l'environnement technologique et économique dynamique du Québec, et le nouvel espace Ax-C continuera d'apporter cet esprit aux startups de toute la province. »

- Marc Boyer, Directeur, Google Cloud, Google Canada

« Chez Desjardins, nous sommes convaincus que l'avenir de l'économie tant nationale que mondiale repose sur l'innovation. Afin que les idées qui voient le jour ici puissent croître et rayonner à l'international, nous considérons qu'il est primordial d'appuyer des initiatives comme l'espace Ax-C. La collaboration entre les acteurs de cet écosystème est un facteur clé pour assurer le succès de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel. Leurs innovations vont contribuer à redéfinir le visage économique du Québec, en le rendant plus innovant, inclusif et durable. »

- Marc Villeneuve, Vice-président, Développement et rayonnement des affaires, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins

« Nos entreprises en démarrage ont besoin d'un accompagnement et d'investissements efficaces pour assurer leur croissance. Le Fonds est présent comme investisseur en capital de risque depuis sa création, pour soutenir, accompagner et aider le développement des jeunes pousses d'ici. Notre participation dans Ax-C allait donc de soi pour contribuer à l'essor de ces entreprises au Québec et à l'international. »

- Dany Pelletier, Premier Vice-président aux placements privés et investissements d'impact, Fonds de solidarité FTQ

À propos de l'espace Ax-C :

L'espace Ax-C est un lieu d'innovation et d'entrepreneuriat de calibre international présentement en construction au Centre-Ville de Montréal. Il ralliera au même endroit plusieurs intervenants clés de l'écosystème québécois, des entreprises innovantes et des organismes qui offrent des services essentiels à leur développement. Il offrira ainsi un lieu de rencontre pour la tenue d'événements, des espaces de cotravail et des laboratoires spécialisés. www.espaceaxc.com

