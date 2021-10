Avocats émérites - Le Barreau du Québec présente les récipiendaires Ad. E. de 2021

MONTRÉAL, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec a le plaisir d'annoncer les noms des avocates et des avocats récipiendaires de la distinction Advocatus Emeritus ou Avocat émérite pour l'année 2021. La distinction Ad. E. est attribuée par le Barreau à ceux parmi ses membres dont le parcours professionnel se démarque, de même que pour leur contribution à la profession et leur rayonnement social et communautaire.

Les récipiendaires de la distinction Avocat émérite en 2021 sont :

Me Sandra Abitan, Ad. E. Montréal Me Maria Rita Battaglia, Ad. E. Montréal Me Claude Beaulieu, Ad. E. Saguenay-Lac-Saint-Jean Me Doreen Brown, Ad. E. Montréal Me Nancy Cleman, Ad. E. Montréal Me Paul Dionne, à la retraite, Ad. E. Montréal Me Bernard Duhaime, Ad. E. Montréal Me Olga Farman, Ad. E. Québec Me Patricia Fourcand, Ad. E. Montréal Me John Denis Hurley, Ad. E. Montréal Me Robert Leckey, Ad. E. Montréal Me Luc Martel, Ad. E. Montréal Me Nadia Martel. Ad. E. Saint-François Me Lida Sara Nouraie, Ad. E. Montréal

L'événement « Une soirée d'excellence » réunira au Centre Sheraton Montréal, le 16 novembre prochain, les 27 récipiendaires de 2020 et 2021 pour célébrer la remise de leur distinction honorifique Ad. E. Ce sera également l'occasion de renouer avec cette tradition de célébration qui avait été suspendue l'an dernier en raison de la pandémie liée à la COVID-19.

Rappelons que les récipiendaires de la distinction Avocat émérite en 2020 sont :

Me Alain Arsenault, Ad. E., Me Louis Bossé, Ad. E., Me Normand Boucher, Ad. E., Me Danielle Chalifoux, Ad. E., Me Bernard Colas, Ad. E., Me Irwin Cotler, C.P., O.C., O.Q., Ad. E., Me Hugo Cyr, Ad. E., Me Sharon Gail Druker, Ad. E., Me Dominique Goubau, Ad. E., Me François Grondin, Ad. E., Me Richard Roy, Ad. E., Me Miville Tremblay, Ad. E., Me Jocelyn Verdon, Ad. E.

Cet événement ayant une portée caritative, les profits générés par la Soirée d'excellence seront remis au Programme d'aide aux membres du Barreau du Québec (PAMBA). Le PAMBA est un service d'aide et de consultation offert aux membres du Barreau du Québec souffrant d'alcoolisme, de toxicomanie, du syndrome d'épuisement professionnel (burn out), de stress ou d'autres problèmes de santé mentale.

La distinction Avocat émérite (Ad. E.)

Le Barreau du Québec décerne à chaque année la distinction Avocat émérite à des membres de l'Ordre dont les actions professionnelles sont dignes de reconnaissance et pour souligner leurs parcours d'exception. Abréviation du latin Advocatus Emeritus, la marque honorifique Ad. E. s'ajoute après le nom du récipiendaire.

Les récipiendaires de la distinction Avocat émérite sont sélectionnés par un Comité de sélection qui émet ses recommandations au Conseil d'administration du Barreau, après avoir étudié les candidatures proposées, selon les critères et processus d'attribution de la distinction Avocat émérite.

On peut prendre connaissance de la liste des membres de l'Ordre ayant reçu la distinction depuis sa création en 2007.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel de plus de 28 000 avocats et avocates. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin d'assurer la protection du public, le Barreau du Québec surveille l'exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient ses membres dans l'exercice du droit.

Pour connaître en primeur les nouvelles en provenance du Barreau du Québec, joignez-vous à lui sur :

