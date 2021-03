Avocats émérites - Le Barreau du Québec présente les récipiendaires Ad. E. 2020

MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec est heureux d'annoncer les noms des avocates et des avocats récipiendaires de la distinction Advocatus Emeritus ou Avocat émérite pour l'année 2020. En raison de la pandémie due à la COVID-19, le Barreau du Québec avait exceptionnellement repoussé de plusieurs semaines la nomination des récipiendaires de 2020.

Les récipiendaires de la distinction Avocat émérite en 2020 sont :

Me Alain Arsenault, Ad. E., Me Louis Bossé, Ad. E., Me Normand Boucher, Ad. E., Me Danielle Chalifoux, Ad. E., Me Bernard Colas, Ad. E., Me Irwin Cotler, O.C., Ad. E., Me Hugo Cyr, Ad.E., Me Sharon Gail Druker, Ad. E., Me Dominique Goubau, Ad. E., Me François Grondin, Ad. E., Me Richard Roy, Ad. E., Me Miville Tremblay, Ad. E., Me Jocelyn Verdon, Ad. E.

Si la situation sanitaire le permet, une cérémonie officielle se tiendra à Montréal l'automne prochain pour célébrer simultanément l'attribution de la distinction Ad. E. aux récipiendaires de 2020 et à ceux de 2021.

Appel de candidatures pour l'année 2021

Le Barreau du Québec lance dès maintenant l'appel de candidatures pour la cohorte Ad. E. 2021. L'Ordre rappelle que les candidatures sont soumises par ses membres et réitère l'importance accordée à une juste représentativité de la diversité : femmes, membres LGBTQ, communautés ethnoculturelles et autochtones, membres exerçant en régions, etc. Le Comité de nomination et le Conseil d'administration, tous deux responsables de la nomination des membres du Comité de sélection, estiment que les candidatures proposées pour la distinction Avocat émérite du Barreau doivent refléter la diversité croissante des membres de la profession.

La date limite pour proposer des candidatures est le 15 juillet 2021.

La distinction Avocat émérite (Ad. E.)

Le Barreau du Québec décerne à chaque année la distinction Avocat émérite à des membres de l'Ordre dont les actions professionnelles sont dignes de reconnaissance et pour souligner leurs parcours d'exception. Chacune et chacun, à sa manière, a contribué à renforcer l'image et le rayonnement de la profession. Abréviation du latin Advocatus Emeritus, la marque honorifique Ad. E. s'ajoute après le nom du récipiendaire.

Les récipiendaires de la distinction Avocat émérite sont sélectionnés par un Comité de sélection qui émet ses recommandations au Conseil d'administration du Barreau après avoir étudié les candidatures proposées. On peut prendre connaissance de la liste des membres de l'Ordre ayant reçu la distinction depuis sa création en 2007.

Consultez les critères et processus d'attribution de la distinction Avocat émérite.

