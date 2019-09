Avocats émérites 2019 - Le Barreau du Québec dévoile les noms des récipiendaires

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec a le plaisir d'annoncer les noms des avocates et des avocats qui reçoivent cette année la distinction Advocatus Emeritus ou Avocat émérite. Une cérémonie officielle pour décerner cette distinction honorifique à la cohorte de 2019 aura lieu le 19 novembre, au Windsor à Montréal.

La distinction Avocat émérite (Ad. E.)

Le Barreau du Québec décerne à chaque année la distinction Avocat émérite à des membres de l'Ordre dont les actions professionnelles sont dignes de reconnaissance et pour souligner leurs parcours d'exception. Chacune et chacun, à sa manière, a contribué à renforcer l'image et le rayonnement de la profession. Abréviation du latin Advocatus Emeritus, la marque honorifique Ad. E. s'ajoute après le nom du récipiendaire.

Les avocats récipiendaires de la distinction Avocat émérite en 2019 sont :

Me David F. Blair, C.M., Ad. E. Québec Me Dominique F. Bourcheix, Ad. E. Longueuil Me Raymonde Crête, Ad. E. Québec Me Marie Elaine Farley, Ad. E. Montréal Me Anne Fournier, Ad. E. Mauricie Me Lucie Joncas, Ad. E. Montréal Me Lara Khoury, Ad. E. Montréal Me Hughes Langlais, Ad. E. Montréal Me Denis Nadeau, Ad. E. Arthabaska Me Laurent Roy, Ad. E. Montréal Me Paul Ryan, Ad. E. Montréal

Les récipiendaires de la distinction Avocat émérite sont sélectionnés par un comité qui étudie les candidatures proposées et émet ses recommandations au conseil d'administration du Barreau du Québec. On peut prendre connaissance de la liste des membres de l'Ordre ayant reçu la distinction depuis sa création en 2007.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel de près de 27 500 avocats et avocates. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin d'assurer la protection du public, le Barreau du Québec surveille l'exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient ses membres dans l'exercice du droit.

Pour connaître en primeur les nouvelles en provenance du Barreau du Québec, joignez-vous à lui sur :

SOURCE Barreau du Québec

Renseignements: Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou medias@barreau.qc.ca

Related Links

http://www.barreau.qc.ca