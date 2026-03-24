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CGI et Avison Young élargissent leur partenariat stratégique avec une entente de services réciproques

MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui qu'Avison Young, conseiller en immobilier commercial mondial, a choisi les services en mode délégué alimentés par l'IA de CGI. L'objectif est de renforcer ses fondations technologiques, d'accélérer son évolution comme leader des services immobiliers appuyé par le numérique et d'accompagner la modernisation de ses plateformes. Cette entente est un élargissement naturel du partenariat stratégique conclu entre ces deux organisations.

CGI aidera Avison Young à renforcer sa performance opérationnelle, à mieux comprendre son environnement numérique et à en accroître l'extensibilité. Avison Young continuera de son côté à améliorer sa prestation mondiale de services, à offrir des services intégrés de conseil en immobilier et d'environnement de travail qui répondent aux besoins opérationnels et professionnels de CGI, à renforcer son efficacité et à enrichir l'expérience de partenariat par son expertise et sa plateforme de données.

« Les organisations doivent s'adapter aux changements rapides touchant les plateformes numériques et les modèles de travail. Dans ce contexte, les services en mode délégué alimentés par l'IA deviennent essentiels à la résilience et la performance », a affirmé Michael Godin, président des opérations de CGI au Canada. « Dans le cadre de cette entente, CGI aidera Avison Young à renforcer son socle numérique avec des capacités évolutives et sécurisées, qui apportent visibilité, adaptabilité et valeur commerciale sur le long terme. »

Le contrat reflète un engagement commun envers des offres technologiques axées sur des résultats concrets. En profitant de l'expertise mondiale de CGI dans les services en mode délégué combinée à des capacités avancées d'IA, Avison Young améliore la rentabilité, l'extensibilité et la proactivité de son environnement numérique. Ses équipes peuvent ainsi travailler plus efficacement et mieux répondre aux attentes en constante évolution de sa clientèle et du marché.

« Pour nous accompagner dans la prochaine phase de notre transformation numérique, nous avons choisi CGI en raison des liens professionnels forts qui nous unissent déjà, » a expliqué Martin Jepil, directeur mondial des technologies de l'information chez Avison Young. « L'expérience de CGI en services en mode délégué alimentés par l'IA nous aidera à renforcer notre socle technologique et nous permettra de continuer à innover dans la manière dont nous livrons des solutions immobilières et d'environnement de travail à notre clientèle. Nous sommes également ravis de soutenir CGI dans sa stratégie de modernisation de ses environnements de travail. »

Ce partenariat élargi s'appuie sur une relation professionnelle bien établie et vise à formaliser la prestation de services réciproques par les deux firmes. Il permettra à Avison Young d'offrir des services numériques uniformes et sécurisés à sa clientèle, tout en soutenant CGI dans sa stratégie et ses besoins opérationnels pour ses environnements de travail.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos d'Avison Young

Avison Young, c'est d'abord un catalyseur économique, social et environnemental, propulsé par son caractère humain. Nous nouons de véritables partenariats avec notre clientèle et nous nous investissons pleinement dans sa réussite. Nos talents tirent le plein potentiel des biens immobiliers grâce à des plateformes de veille mondiale, offrant à la clientèle des informations pertinentes et un avantage stratégique. Ensemble, nous créons des environnements de travail sains et productifs pour les employé(e)s, nous transformons les villes en centres prospères pour la population et nous bâtissons des espaces qui apportent de réels avantages sur les plans économique, environnemental et communautaire.

En 2025 et pour la 14e année consécutive, Avison Young a fait partie des Sociétés les mieux gérées au Canada, avec une désignation au Club Platine.

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait » ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux climatiques, l'inflation, les tarifs douaniers et/ou les guerres commerciales) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité de développer et d'élargir nos gammes de services pour répondre aux exigences émergentes des entreprises et aux nouvelles tendances technologiques (comme l'intelligence artificielle), de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque juridique et le risque opérationnel associés aux contrats avec des clients du secteur public, le risque de change, l'évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de commandes, notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s'y limiter, notre engagement à réduire nos émissions de carbone, ainsi que les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité et à d'autres incidents, y compris du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers, notre capacité à déclarer et à verser des dividendes, les fluctuations des taux d'intérêt, ainsi que l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur ou la lectrice est mis(e) en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur ou la lectrice est mis(e) en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la rubrique intitulée « Environnement du risque » dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur ou la lectrice est également prié(e) de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : CGI : Derek Marinos, Chef de service, Communications et relations avec les médias, [email protected], 514-210-5141 ; Avison Young : Andrea Zviedris, Directrice principale, Relation avec les médias et responsable du contenu, Amérique du Nord, [email protected], 416-891-7416