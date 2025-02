Aviso s'engage pour les espèces en tant que commanditaire principal de l'Ascension pour la nature 2025 du WWF

Des employé.e.s d'Aviso feront l'ascension et d'autres seront bénévoles à l'évènement annuel de collecte de fonds

TORONTO, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) a le plaisir d'accueillir Aviso en tant que commanditaire principal de l'Ascension pour la nature 2025 du WWF.

L'évènement phare de collecte de fonds du WWF-Canada - qui a commencé à la Tour CN il y a plus de 30 ans - a évolué pour inclure des évènements comme l'Ascension pour la nature au stade BC Place de Vancouver et l'Ascension autonome pour la nature qui permettent aux sympathisant.e.s de tout le pays de participer. Chaque année, des milliers de personnes y participent pour se donner un défi et amasser plus d'un million de dollars pour la conservation de la nature et des espèces.

En plus de porter le titre de commanditaire principal, les employé.e.s d'Aviso se rassembleront aussi pour soutenir le WWF-Canada en amassant des fonds, en faisant l'ascension à Toronto et à Vancouver, et en étant bénévoles pour faire de l'évènement un succès.

« La contribution d'Aviso comme commanditaire de l'Ascension pour la nature du WWF va au-delà du soutien financier : il s'agit de permettre à notre personnel de poser des gestes significatifs. Que ce soit par la collecte de fonds, l'ascension, le bénévolat ou la conscientisation, notre équipe se passionne pour l'effet positif qu'elle compte obtenir, a dit Ariana Sairafi, gestionnaire des Communications internes et membre du Comité de philanthropie chez Aviso, qui a sélectionné le WWF-Canada comme partenaire caritatif national. Ce partenariat convient bien aux piliers de notre compagnie en matière de développement durable - Personnes, Produits, Planète - et reflète les valeurs qui sont importantes pour notre personnel. »

En tête de l'équipe d'ascension d'Aviso, on trouve Mark Nicholson, vice-président sénior, Expérience clientèle, Marketing et Communications.

« En tant qu'ancien participant à l'Ascension pour la nature, je suis ravi de voir se concrétiser notre partenariat avec le WWF-Canada. Cet évènement incite notre personnel à s'impliquer directement et reflète le profond engagement d'Aviso en termes de développement durable et d'intendance environnementale. C'est une manière efficace pour nos employé.e.s de se connecter à une cause qui leur tient à cœur, de défendre nos valeurs communes et de contribuer à la création d'un avenir plus durable, » a affirmé monsieur Nicholson.

« Les employé.e.s peuvent avoir un effet réellement important lorsqu'il s'agit de défendre la nature et les espèces. Il y a même un effet décuplé lorsque la direction s'implique et soutient leurs efforts, a dit Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada. Nous sommes enthousiastes d'avoir non seulement trouvé un commanditaire, mais un vrai partenaire dans la société Aviso. Cet appui, ainsi que l'incroyable enthousiasme et dévouement des membres de l'équipe d'Aviso, auront sans aucun doute un effet positif sur les espèces et les habitats à travers le pays. »

L'Ascension pour la nature du WWF aura lieu à la Tour CN à Toronto les 5 et 6 avril et au stade BC Place à Vancouver le 10 mai. Les gens peuvent aussi participer pour soutenir les espèces partout au Canada entre avril et juin avec l'Ascension autonome pour la nature du WWF. Les équipes et les individus intéressés peuvent s'inscrire sur wwf.ca/climb (en anglais seulement).

À propos de l'Ascension pour la nature du WWF

L'Ascension pour la nature du WWF amasse annuellement plus de 1 million $, contribuant au plan sur dix ans du WWF-Canada pour rétablir la nature, renverser le déclin des espèces, lutter contre les dérèglements climatiques et Régénérer le Canada. En 2024, des sympathisant.e.s à travers le pays ont cumulativement monté 11 407 479 marches pour la nature.

À propos du Fonds mondial pour la nature Canada (WWF-Canada)

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

À propos d'Aviso

Fort d'un actif total sous administration et sous gestion de plus de 145 milliards de dollars, Aviso est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Nous bâtissons un écosystème de gestion de patrimoine à la fine pointe de la technologie et axé sur les clients. Nos clients comprennent nos partenaires, les conseillers et les investisseurs. Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Nos partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions spécifiques qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif. Notre courtier à double inscription (courtier en placement et courtier en épargne collective) et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs supervise une gamme croissante de solutions de placement, dont les fonds et portefeuilles NEI ainsi que les comptes à gestion distincte de notre Programme d'actifs gérés. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de comptes à un large éventail de sociétés. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Financière Aviso inc. (y compris les divisions Patrimoine Aviso, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Assurances Aviso inc., Services d'assurance Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Partenaires des correspondants Aviso est une division de Financière Aviso inc., qui est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l'intermédiaire de Patrimoine Aviso. Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Patrimoine Aviso sont des divisions de Financière Aviso inc. Aviso et Patrimoine Aviso sont des marques déposées appartenant à Patrimoine Aviso inc. Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Qtrade Investissement direct et Portefeuilles accompagnés Qtrade sont des noms commerciaux et des marques déposées d'Aviso et de ses filiales.

