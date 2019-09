Avis - Un produit Botox non homologué peut poser de graves risques pour la santé

Le Ministère a aussi saisi à la frontière un envoi de Nabota Botulinum Toxin Type A qui était destiné à une deuxième clinique Med-Aesthetics, celle-ci située à Brampton, en Ontario (247, rue Main Nord, deuxième étage), et croit que ce produit était offert dans cette clinique. Le médicament, qui est administré par injection, est présenté dans des flacons étiquetés en coréen et en anglais (voir photo).

Au Canada, il est illégal de vendre des produits de santé non homologués. Les produits de santé non homologués n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui veut dire que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Par exemple, les produits non homologués peuvent être contaminés, contenir des ingrédients dangereux qui ne figurent pas sur l'étiquette ou ne pas contenir les ingrédients indiqués sur l'étiquette.

Personnes touchées

Les consommateurs qui sont allés dans ces endroits pour recevoir le produit.

Produits visés

Nabota Botulinum Toxin Type A (le nom Nabota est écrit en coréen sur le flacon)

Conseils aux consommateurs

N'utilisez pas ce produit non homologué. Consultez un professionnel de la santé si vous croyez que ce produit vous a été administré dans ces cliniques et que vous vous inquiétez pour votre santé.

Lorsque vous recevez un traitement au Botox, demandez au professionnel de la santé de vous montrer l'étiquette du produit et vérifiez que le produit de santé a bel et bien été homologué par Santé Canada. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN‑HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant ces produits.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi le produit et a demandé aux cliniques d'en arrêter la vente. Santé Canada collabore avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour aider à prévenir l'importation de ces produits. Si d'autres préoccupations en matière de sécurité sont relevées, le Ministère prendra les mesures qui s'imposent et informera les Canadiens au besoin.

Contexte

La toxine botulique de type A, communément appelée Botox, est un médicament d'ordonnance servant à traiter les spasmes musculaires graves dans le cou, les yeux et les pieds, ainsi que les migraines chroniques, l'incontinence urinaire et la transpiration excessive. Elle sert également à des fins esthétiques pour traiter les rides du visage. Les produits à base de toxine botulique de type A homologués ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un spécialiste et seulement si les avantages du traitement sont jugés supérieurs aux risques. Les risques possibles associés à l'injection d'un produit à base de toxine botulique de type A non homologué peuvent varier d'une légère paralysie locale à la mort. La vente de tous les produits administrés par injection au Canada doit être autorisée par Santé Canada.

Les produits de santé injectables à usage cosmétique non homologués comportent un risque important en raison de la possibilité d'infection et de cicatrisation et peuvent donner des résultats médiocres.

