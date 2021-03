MISE À JOUR : 5 mars 2021

Santé Canada a suspendu la licence de produit de Perfect Sports Core Series Pure Creatine (également appelé poudre de créatine) (NPN 80012948) en raison de la contamination à la vitamine D du lot 2006CRTN807 et du non-respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF). Il manque également sur l'étiquette du produit la mention « pour adulte seulement ». La suspension d'une licence de produit signifie que le produit ne peut plus être vendu légalement. Santé Canada a ordonné à l'entreprise de retirer du marché tous les lots restants.

En outre, Santé Canada a suspendu la licence d'exploitation de l'entreprise, ce qui signifie que Genex Nutraceuticals ne peut plus fabriquer, emballer ou étiqueter des produits de santé naturels. Cette interdiction restera en vigueur jusqu'à ce que l'entreprise démontre qu'elle peut satisfaire aux exigences réglementaires, qui sont nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs.

Une licence d'exploitation indique qu'une entreprise a été évaluée et est en mesure de fabriquer, d'emballer et d'étiqueter des produits de santé naturels conformément aux bonnes pratiques de fabrication (une norme qui contribue à garantir la qualité des produits de santé vendus aux Canadiens). Elle indique également qu'une entreprise a mis en place des processus qui répondent aux exigences réglementaires pour le suivi et le rappel des produits de santé, le cas échéant.

Santé Canada conseille aux détaillants de cesser de vendre ce produit et aux consommateurs de cesser de l'utiliser. Consulter un professionnel de la santé si vous avez consommé le produit et avez des préoccupations relatives à votre santé. Signaler tout effet indésirable d'un produit de santé ou transmettre toute plainte sur un tel produit à Santé Canada.

Santé Canada surveillera l'efficacité du rappel de l'entreprise et prendra des mesures supplémentaires, le cas échéant, pour atténuer les risques pour les Canadiens.

Avis original : 21 février 2021 - Rappel d'un lot de Perfect Sports Core Series Pure Creatine (aussi appelé poudre de créatine) en raison de la présence d'une concentration dangereuse de vitamine D

Santé Canada avise les Canadiens que Genex Nutraceuticals procède au rappel d'un lot (2006CRTN807) de Perfect Sports Core Series Pure Creatine (aussi appelé poudre de créatine) (NPN 80012948), car ce dernier contient de la vitamine D. La présence de vitamine D dans ce produit n'est pas autorisée.

La vitamine D est considérée comme un médicament d'ordonnance lorsqu'une dose quotidienne de plus de 1 000 unités internationales (UI) est consommée par voie orale (avalée).

Une concentration trop élevée de vitamine D peut entraîner une « intoxication », qui peut se manifester par une faiblesse, de la fatigue, de la somnolence, des maux de tête, une perte d'appétit, une sécheresse buccale, un goût métallique, des nausées, des vomissements, une sensation de vertige, des acouphènes, un manque de coordination et une faiblesse musculaire. Les femmes enceintes, en particulier, ne doivent pas prendre de vitamine D au-delà de l'apport quotidien maximal tolérable pour les adultes (4 000 UI). Des concentrations élevées de vitamine D prises pendant la grossesse peuvent mener à des concentrations élevées de calcium chez la femme enceinte, qui elles peuvent être associées à des risques pour le nouveau-né.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada surveillera le rappel et toute mesure corrective et préventive nécessaire prise par Genex Nutraceuticals. Santé Canada prendra les mesures appropriées si de nouveaux renseignements sur les risques pour la santé sont portés à son attention.

Ce que doivent faire les consommateurs

Cesser de consommer le produit et le retourner au magasin où vous l'avez acheté.

Consulter un professionnel de la santé si vous avez consommé le produit et avez des préoccupations relatives à votre santé et pour obtenir des conseils sur les produits de santé qui vous conviennent le mieux, à vous et à votre famille.

Signaler tout effet indésirable d'un produit de santé ou transmettre toute plainte sur un tel produit à Santé Canada .

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]