Avis sur la réduction des inégalités territoriales et la prévention des discriminations dans l'espace urbain : 13 recommandations pour transformer l'action publique

MONTRÉAL, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Hier soir, le Conseil interculturel de Montréal (CiM) a convié une centaine de personnes au lancement de l'avis Réduire les inégalités territoriales et prévenir les discriminations dans l'espace urbain : vers une transformation de l'action publique à Montréal, en présence de M. Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif, et de Mme Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif.

Ce nouvel avis du Conseil interculturel de Montréal (CiM) permet de mettre en lumière les inégalités territoriales à Montréal, un sujet au cœur des préoccupations au chapitre de l'action publique dans une perspective de transition socioécologique. Élaboré dans le contexte du renouvellement du plan d'urbanisme et de mobilité (PUM), il vise à soutenir la Ville de Montréal dans sa prise de décisions de façon à réduire les inégalités territoriales et à prévenir les discriminations sur son territoire, et ce, en prenant en compte l'avis des populations immigrantes et racisées.

Les constats portent sur trois enjeux principaux : la mobilité; le logement; les équipements, services et espaces publics; ainsi que sur deux enjeux transversaux que sont la participation citoyenne et la transition socioécologique. Ils ont mené à 13 recommandations adressées à la Ville de Montréal visant à mieux aborder les défis territoriaux et la diversité de la population dans la planification urbaine du Montréal de demain.

M. Robert Beaudry a déclaré : « Notre administration est pleinement engagée à lutter contre les inégalités et à construire un espace urbain pleinement inclusif. Pour ce faire, il est primordial d'être à l'écoute des populations concernées. C'est pourquoi nous saluons cet avis du CiM, qui porte les voix de la diversité et nous propose des pistes d'actions claires pour construire ensemble la ville de demain ».

Les treize recommandations du Conseil interculturel de Montréal convergent vers trois grandes orientations à mettre en œuvre par la Ville de Montréal :

La nécessité de travailler en collaboration avec les arrondissements, les instances locales, les organismes de concertation et les groupes communautaires pour répondre aux besoins concrets des Montréalaises et des Montréalais. Les actions transversales et les collaborations intersectorielles sont également essentielles pour aborder les enjeux prioritaires de manière intégrée, en particulier dans une perspective de transition socioécologique. L'importance d'adopter une approche participative avec les citoyens et citoyennes pour aménager le Montréal de demain, tout en réduisant les inégalités et en luttant contre les discriminations.

Lors du lancement de l'avis, la présidente du CiM Layla Belmahi a déclaré : « Le lancement de cet avis, ce n'est que le début. Comme pour chaque avis déposé au conseil municipal, la Ville de Montréal nous reviendra bientôt sur les actions entreprises, en cours, ou à mettre en œuvre, liées à nos recommandations. Un mécanisme démocratique important à souligner. On a donc très hâte de le voir continuer à rayonner, influencer le travail de plusieurs acteurs importants du développement social montréalais, et d'en voir les retombées. Pour continuer à façonner un Montréal plus inclusif des populations immigrantes et racisées et lutter contre les discriminations dans l'espace urbain ».

Pour consulter les publications du CIM: https://bit.ly/2ZdYCjE

Le Conseil interculturel de Montréal

Instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles, dont un à la présidence et deux à la vice-présidence, représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels différents. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur des enjeux liés aux relations interculturelles afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

SOURCE Ville de Montréal - Conseil interculturel de Montréal

Renseignements: Personne contact : Selma Tannouche Bennani, Coordonnatrice, Conseil interculturel de Montréal, 438-777-5189, [email protected]