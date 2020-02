MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - C'est en présence de 80 personnes que le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) a lancé son nouvel « Avis sur l'économie circulaire à Montréal : une transition vers un futur durable ».

Le lancement s'est déroulé en présence de Mme Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au sein du comité exécutif.

Les conséquences du réchauffement climatique sont maintenant bien tangibles et se manifestent de différentes manières. Le modèle économique dans lequel nous vivons constitue la principale cause du problème. En effet, le modèle linéaire (extraire - produire - distribuer - consommer - jeter) présume une disponibilité infinie de ressources à partir de laquelle on cherche à maximiser la vente d'unités de toute sorte afin de produire de la richesse.

L'économie circulaire se propose comme une solution de rechange à l'économie linéaire et se définit comme un «système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités».1

Beaucoup de villes dans le monde innovent en matière d'économie circulaire et l'Avis nous présente entre autres les cas de trois villes qui sont des chefs de file: Amsterdam, Paris et Séoul.

Par cet Avis, le Conseil jeunesse de Montréal désire donc non seulement joindre sa voix à celles des jeunes de tous les pays pour tirer la sonnette d'alarme auprès des dirigeant.es, mais plus encore, il souhaite participer à la transition en proposant 10 recommandations aux élu.es afin de rendre la ville plus circulaire, et ce, dans les meilleurs délais.

Le CjM recommande entre autres :

Que la Ville de Montréal mette sur pied un vaste chantier sur l'économie circulaire dont la première étape consistera à réaliser les états généraux de cette économie;

Que la Ville de Montréal élabore un plan intégré et transversal en matière d'économie circulaire, accompagné d'une feuille de route, d'objectifs et d'indicateurs permettant de suivre et d'évaluer le déploiement des actions;

Que la Ville de Montréal et les arrondissements procèdent à une révision de leur réglementation afin de favoriser l'intégration de pratiques circulaires, et ce, tout spécialement en ce qui concerne les approvisionnements, le zonage du territoire, les grands projets d'infrastructures ainsi que les secteurs de la construction, de l'habitation et de l'alimentation;

Que la Ville de Montréal développe et mette en ligne une plate-forme permettant de mettre en lien les acteurs et la matière disponible.

Avec cet avis, le Conseil jeunesse veut faire entendre la voix des jeunes en matière de transition économique et affirmer que ce sujet est déterminant pour l'avenir de l'économie à Montréal : «Il faut entamer un virage concret en termes de transition écologique et nous sommes convaincu.es que celui-ci ne peut se réaliser sans une transition au plan économique. Nous espérons que Montréal sera ambitieuse et déploiera des actions concrètes afin de s'illustrer comme leader nord-américaine en matière d'économie circulaire. Finalement, nous croyons que l'économie circulaire présente de réelles occasions en termes de retombées économiques, environnementales et sociales pour Montréal», a affirmé la présidente du Conseil jeunesse de Montréal, Mme Alice Miquet.

Cet avis s'inscrit dans les priorités d'intervention de la Ville qui souhaite prendre des mesures pour favoriser la transition vers une économie verte, circulaire et responsable. « Le développement durable de Montréal est une priorité de notre administration et l'économie circulaire fait partie des outils que nous souhaitons mettre en place pour le favoriser. Le CjM nous propose aujourd'hui des recommandations innovantes et celles-ci seront étudiées avec attention », a tenu à souligner Mme Nathalie Goulet.

