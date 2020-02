Avis - Santé Canada suspend l'homologation des capsules Performance Plus parce que ce produit peut présenter de graves risques pour la santé

Produit : Capsules Performance Plus (NPN 80053999)

Capsules Performance Plus (NPN 80053999) Problème : Le produit peut présenter de graves risques pour la santé. Des analyses du produit ont révélé la présence d'un médicament d'ordonnance (sildénafil) non indiqué sur l'étiquette.

Le produit peut présenter de graves risques pour la santé. Des analyses du produit ont révélé la présence d'un médicament d'ordonnance (sildénafil) non indiqué sur l'étiquette. Ce qu'il faut faire : Cessez d'utiliser ce produit. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Problème

Santé Canada avise la population canadienne qu'il a suspendu l'homologation des capsules Performance Plus parce qu'elles peuvent présenter de graves risques pour la santé, notamment des risques de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral (AVC). Les capsules Performance Plus sont distribuées par l'entreprise TW Trade et vendues comme produit de santé naturel pour améliorer la performance sexuelle. Les analyses en laboratoire réalisées par Santé Canada ont révélé la présence d'un médicament d'ordonnance (sildénafil) non indiqué sur l'étiquette du produit.

Les médicaments d'ordonnance ne doivent être pris que sur l'avis d'un professionnel de la santé qui en assure le suivi, parce qu'ils servent à traiter des problèmes de santé particuliers et peuvent avoir des effets secondaires graves.

Il est illégal de vendre un produit dont l'homologation est suspendue.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou qui utilisent les capsules Performance Plus.

Produits visés

Capsules Performance Plus (NPN 80053999). Le produit est offert dans des emballages-coques de deux (2) ou de dix (10) capsules.

Ce que doivent faire les consommateurs

Cessez d'utiliser ce produit.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant ces produits.



Ce que fait Santé Canada

En octobre 2019, l'entreprise TW Trade a procédé au rappel volontaire des capsules Performance Plus en raison d'un problème d'étiquetage (les numéros des lots et les dates d'expiration sur les boîtes ne correspondaient pas à ceux sur les emballages-coques). Santé Canada a découvert que TW Trade menait ses opérations sans détenir la licence d'exploitation nécessaire et lui a ordonné de cesser toutes les activités pour lesquelles une licence est exigée. Mener des opérations sans détenir la licence requise constitue une infraction grave au Règlement sur les produits de santé naturels. Pour détenir une licence d'exploitation, une entreprise doit avoir en place des processus et des procédures qui respectent les exigences de Santé Canada, notamment celles qui concernent le suivi et le rappel de produits quand des risques pour la santé sont découverts.

Après avoir appris que la vente du produit s'était poursuivie après qu'il ait été rappelé en octobre 2019, Santé Canada a saisi le produit de deux magasins pour adultes ontariens appartenant à TW Trade (magasins Love Shop de Guelph et de Brampton). Le Ministère a aussi saisi le produit et des emballages de TW Trade, puis a mené des analyses en laboratoire qui ont révélé la présence de sildénafil, un médicament d'ordonnance. Si d'autres préoccupations relatives à l'innocuité du produit sont découvertes, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne au besoin.

Contexte

Le sildénafil est un médicament d'ordonnance servant au traitement de la dysfonction érectile. Il faut seulement l'utiliser sous la supervision d'un professionnel de la santé. Le sildénafil est à proscrire chez les personnes prenant des médicaments à base de nitrate (comme la nitroglycérine), car il peut causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes qui ont des troubles cardiaques risquent davantage de subir des effets secondaires cardiovasculaires tels que crise cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), douleurs thoraciques, hypertension et arythmie. Maux de tête, bouffées vasomotrices, indigestion, étourdissements, troubles de la vision et perte auditive sont d'autres effets secondaires possibles.

