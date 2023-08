OTTAWA, ON, le 15 août 2023 /CNW/ - Santé Canada avise la population que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez les avis de sécurité en ligne ci-dessous.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Vous devriez consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués utilisés pour le traitement de problèmes cutanés Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Onguent de pénicilline DGF

Drugfield Penicillin Ointment Présence de pénicilline

potassique indiquée sur

l'étiquette African Foodways Market 1-282, ch. Ste-Anne Winnipeg (Manitoba) Produit saisi au point de vente au détail Haloderm Présence de propionate de

clobétasol indiquée sur

l'étiquette African Foodways Market 1-282, ch. Ste-Anne Winnipeg (Manitoba) Produit saisi au point de vente au détail Crème pour la peau avec

valérate de bétaméthasone

et néomycine

(Betamethasone Valerate

and Neomycin Skin Cream) Présence de valérate de

bétaméthasone indiquée

sur l'étiquette Thiara Supermarket 3899, rue Trelawny Mississauga (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Crème pour la peau avec

valérate de bétaméthasone

et néomycine

(Betamethasone Valerate and

Neomycin Skin Cream) Présence de valérate

de bétaméthasone indiquée

sur l'étiquette Thiara Supermarket 4265, boul, Thomas-Alton Burlington (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Crème Betnovate-N Cream Présence de valérate de

bétaméthasone indiquée

sur l'étiquette Thiara Supermarket 3899, rue Trelawny Mississauga (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Crème Betnovate-N Cream Présence de valérate de bétaméthasone indiquée sur l'étiquette Thiara Supermarket 4265, boul. Thomas-Alton Burlington (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Crème insectifuge MUHI Bug Repellant Cream Présence de

dexaméthasone indiquée

sur l'étiquette Kiokii and... 9350, rue Yonge Richmond Hill (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Produits de santé non homologués utilisés pour améliorer la performance sexuelle Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Rush Hour Plus L'analyse d'un produit

ayant un emballage

semblable (saisi

précédemment) a révélé la

présence de tadalafil Planet X 1965, rue Frank-Carrel Québec (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Rush Hour Plus L'analyse d'un produit

ayant un emballage

semblable (saisi

précédemment) a révélé la

présence de tadalafil Planet X 72, route du Président-Kennedy Lévis (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Rush Hour Plus L'analyse d'un produit

ayant un emballage

semblable (saisi

précédemment) a révélé la

présence de tadalafil Planet X 2600, avenue du Bourg-Royal Québec (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Rush Hour Plus L'analyse d'un produit

ayant un emballage

semblable (saisi

précédemment) a révélé la

présence de tadalafil Planet X 325, boul. Charest O. Québec (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Rush Hour Plus L'analyse d'un produit

ayant un emballage

semblable (saisi

précédemment) a révélé la

présence de tadalafil Planet X 5401, boul. des Galeries, 2e étage Québec (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Rush Hour Plus L'analyse d'un produit

ayant un emballage

semblable (saisi

précédemment) a révélé la

présence de tadalafil Planet X 2700, boul. Laurier Québec (Québec) Produit saisi au point de vente au détail

Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]