Produit : Cheminée de table Xbeauty et foyer rectangulaire vendus sur la boutique en ligne Ubuy.

Problème : Il a été constaté que ces deux produits présentaient un risque d'incendie ou de brûlure et que l'étiquette appropriée et les renseignements sur les dangers étaient absents.

Ce qu'il faut faire : Cesser immédiatement l'utilisation de ces produits et communiquer avec le fabricant pour obtenir de plus amples renseignements ou avec sa municipalité pour savoir comment se débarrasser des produits.

Problème

Dans la foulée de la décision prise par Santé Canada en 2019 selon laquelle certains pots à feu utilisant des combustibles versables présentent un danger pour la santé ou la sécurité humaines, le Ministère a récemment terminé un projet national de vérification de la conformité et d'application de la loi visant les pots à feu portables.

Bien que les flammes dans ces pots à feu puissent sembler moins intenses ou plus contrôlées que les feux de bois traditionnels, l'utilisation de ces produits comporte néanmoins de graves risques. Lorsque vous versez des combustibles liquides ou gélifiés dans un foyer portable, un pot à feu ou un réservoir de combustible à fondue qui est encore brûlant ou chaud, la vapeur à l'intérieur du contenant de combustible peut s'enflammer et les flammes peuvent jaillir violemment du contenant et atteindre des personnes ou des objets à proximité. Pour un complément d'information, consultez cette page sur le risque de jet de flamme.

Des rappels de pots à feu divers ont été publiés sur le site Web Canadiens en santé le 21 mai 2021, le 2 juillet 2021, le 7 juillet 2021 et le 12 juillet 2021. Il a également été constaté que deux produits vendus sur UBuy présentaient un risque d'incendie ou de brûlure, dont un risque inacceptable de jet de flammes, et qu'ils étaient dépourvus de l'étiquette appropriée et de renseignements sur les dangers.

Santé Canada avise les Canadiens de cesser immédiatement l'utilisation de ces deux produits.

Produits visés

Santé Canada mettra cette liste à jour s'il y a d'autres rappels ou communications concernant les pots à feu portables vendus au www.you-buy.ca.

Description du produit Fabricant/importateur/ distributeur Nombre

d'articles

visés Date de

détermination de la non-

conformité Cheminée de table Xbeauty UBuy Canada S.O. 21 juin 2021 Foyer rectangulaire UBuy Canada S.O. 21 juin 2021

Ce que doivent faire les consommateurs

Cessez immédiatement l'utilisation de ces produits et communiquez avec le fabricant pour obtenir de plus amples renseignements ou informez-vous auprès de votre municipalité pour savoir comment vous débarrasser des produits.

Il est possible que les produits de consommation achetés en ligne soient interdits ou contrefaits, qu'ils ne soient pas tels qu'ils ont été annoncés, qu'ils soient de mauvaise qualité, qu'ils soient rappelés, qu'ils soient mal étiquetés (mauvais symboles de danger, énoncés de premiers soins, ingrédients, etc.) ou qu'ils ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Pour obtenir de plus amples informations, consultez nos conseils sur l'achat de produits de consommation en ligne.

Au moment de l'achat d'un pot à feux portable, optez pour un modèle qui utilise des contenants de combustible à usage unique ou de combustible gélifié qui ne sont pas versables, ce qui élimine le risque de jets de flamme.

En cas d'utilisation d'un pot à feu portable qui doit être rempli au moyen de contenants de combustible versable :

Utilisez uniquement des contenants munis d'un pare-flammes, à savoir un dispositif qui fait partie intégrante de l'ouverture du contenant



Ne versez jamais de combustible sur une flamme. Certains combustibles brûlent de manière à rendre les flammes difficiles à voir, surtout s'il n'en reste plus qu'une petite quantité dans le pot à feu portable.



Laissez le pot à feu portable se refroidir complètement avant de le remplir. Utilisez un éteignoir ou un dispositif similaire pour bien éteindre la flamme.

Autres considérations de sécurité pour les pots à feu portables et les combustibles versables :

Utilisez les pots à feu portables sur un sol plat ou sur une surface stable et plane, à une distance suffisante des personnes et des objets inflammables. Le jet de flamme se produit très rapidement, de sorte que l'utilisateur ou les personnes présentes sont incapables de réagir assez rapidement pour s'éloigner d'un jet de flamme qui se dirige vers eux.



Gardez les contenants de carburant bien fermés (sauf quand vous les remplissez) et éloignez-les de toute flamme ou de tout autre objet susceptible de créer une étincelle.

Ce que fait Santé Canada

À l'automne 2019, Santé Canada a déterminé que certains contenants de combustibles versables à base d'alcool et certains pots à feu qui utilisent des combustibles versables présentent un danger pour la santé ou la sécurité humaines au titre de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Par conséquent, Santé Canada a demandé à l'industrie de cesser de vendre ces produits préoccupants et a entrepris des efforts de sensibilisation du public à la sécurité des pots à feu.

Pour s'assurer que l'industrie respecte les normes de sécurité, Santé Canada a effectué une vérification de la conformité des combustibles versables à base d'alcool et de certains pots à feu portables dans le cadre d'un projet de conformité et d'application de la loi prévu à l'échelle nationale sur une période de deux ans. Dans le cadre de ce projet, le programme d'inspection de Santé Canada a conclu que les produits visés ne satisfont pas aux exigences en matière d'étiquetage et de renseignements sur les dangers. Les produits ont été initialement trouvés en ligne sur le site UBuy (www.you-buy.ca/fr); toutefois, il semble que les produits ne soient plus offerts sur le site Web. Le Ministère s'efforce de trouver un lien entre l'entreprise et le Canada.

À ce jour, aucun incident ni aucune blessure n'ont été signalés à Santé Canada relativement à ces produits.

Santé Canada est résolu à protéger les Canadiens contre les produits de consommation potentiellement dangereux. Le Ministère surveille régulièrement les produits de consommation sur le marché canadien et continuera de le faire pour assurer la sécurité des consommateurs.

Pour en savoir plus

Rappels récents de pots à feu portables

Signaler un problème lié à la santé ou à la sécurité

Santé Canada conseille aux consommateurs de consulter régulièrement le site Web des rappels et des avis de sécurité du gouvernement du Canada pour connaître les produits visés par un rappel et signaler tout problème de santé ou de sécurité lié à un produit de consommation .

Restez branché et recevez les plus récents avis et rappels de produits de Santé Canada grâce aux médias sociaux.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709