Problème

Santé Canada met la population canadienne en garde contre le grave danger des ensembles d'aimants de DigitDots vendus en ligne à des Canadiennes et à des Canadiens par HD Premier.

Ces ensembles contiennent de petits aimants puissants que des enfants de tous âges pourraient facilement avaler, ce qui présente des risques graves et possiblement mortels.

Si plus d'un aimant puissant est avalé en un court laps de temps, les aimants peuvent s'attirer l'un l'autre pendant qu'ils cheminent dans l'intestin. Ils risquent alors d'entraîner des torsions intestinales qui pourraient causer un blocage intestinal ou des déchirures des parois intestinales. Avaler plus d'un aimant peut endommager le tissu gastro-intestinal, ce qui peut exiger une intervention chirurgicale d'urgence. Il peut en résulter des effets sur la santé à long terme ou même la mort.

Ce que doivent faire les consommateurs

Arrêtez immédiatement d'utiliser ces ensembles d'aimants, vérifiez que toutes les pièces y sont, puis débarrassez-vous-en de manière sécuritaire.

N'achetez pas de produits dotés de petits aimants puissants d'accès facile.

Ne laissez pas les enfants jouer avec de petits objets contenant de petits aimants puissants.

Enseignez aux enfants de tous âges que les aimants et les objets qui en contiennent ne doivent jamais être placés près de la bouche, du nez ou des oreilles. Même des enfants plus âgés ont involontairement avalé des aimants, ce qui peut se produire s'ils les utilisent pour imiter des perçages de la langue ou des joues, s'ils les collent à des appareils orthodontiques ou s'ils se servent de leurs dents pour séparer des aimants.

Consultez immédiatement un médecin avec tout enfant qui a avalé (ou qui pourrait avoir avalé) un ou des aimants.

Lisez et suivez les recommandations relatives à l'âge, les mises en garde, les messages concernant la sécurité et les instructions d'assemblage pour les produits avant de les donner à des enfants.

Consultez régulièrement la base de données sur les rappels et les avis de sécurité de Canadiens en santé pour trouver des produits dangereux et prendre des mesures pour éliminer les éléments préoccupants.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a déterminé que ces ensembles de petits aimants puissants sont des produits interdits parce qu'ils sont dangereux pour la santé et la sécurité humaines au titre de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Ils dépassent la limite maximale de force magnétique permise et présentent un risque d'ingestion.

HD Premier a arrêté de vendre ces produits sur son site Web. Cette entreprise étrangère a procédé à un rappel volontaire (contenu non offert en français) des produits visés aux États-Unis. Santé Canada a communiqué avec l'entreprise étrangère et avise la population canadienne d'arrêter immédiatement d'utiliser ces ensembles d'aimants et de faire preuve de prudence par rapport aux autres ensembles d'aimants achetés en magasin ou en ligne. Santé Canada suggère aussi aux Canadiennes et aux Canadiens d'en apprendre plus sur les risques de l'achat de produits de consommation en ligne (voir la section Liens connexes ci-dessous).

Santé Canada n'a reçu aucun signalement d'incident ou de blessure concernant ces produits à ce jour.

Santé Canada est résolu à contribuer à protéger la population canadienne contre les produits de consommation possiblement dangereux. Le Ministère met régulièrement à l'essai les produits de consommation que les Canadiennes et les Canadiens peuvent se procurer en magasin ou en ligne et continue de surveiller les produits afin de protéger les consommatrices et les consommateurs.

Produits visés

Billes magnétiques DigitDots de 3 mm - vendues en ensembles d'aimants individuels non fixés comptant 512 billes magnétiques multicolores

Billes magnétiques DigitDots de 5 mm - vendues en ensembles d'aimants individuels non fixés comptant 222 billes magnétiques argentées ou 224 billes magnétiques multicolores

Signalement de préoccupations pour la santé ou la sécurité

Santé Canada tient à rappeler aux Canadiennes et aux Canadiens de signaler tout incident lié à la santé ou à la sécurité découlant de l'utilisation de ce produit, d'autres produits de consommation ou de cosmétiques en remplissant le Formulaire à l'intention des consommateurs (Rapport d'incident concernant un produit de consommation ou un produit cosmétique).

