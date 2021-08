OTTAWA, ON, le 6 août 2021 /CNW/ -

Résumé

Produit : Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech

Problème : Santé Canada a mis à jour les renseignements sur le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech pour y mentionner les très rares signalements de paralysie de Bell (généralement une faiblesse ou une paralysie temporaire d'un côté du visage) après la vaccination.

Mesures à prendre : Consultez un médecin si vous présentez une combinaison quelconque des symptômes suivants après la vaccination : manque de coordination des muscles qui contrôlent les expressions faciales; perte de sensibilité du visage; maux de tête; larmoiements; salivation excessive; perte du sens du goût sur les deux premiers tiers de la langue; hypersensibilité au son dans une oreille; incapacité à fermer un des deux yeux.

Problème

Santé Canada a mis à jour les renseignements sur le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech pour y mentionner les très rares signalements de paralysie de Bell (généralement une faiblesse ou une paralysie temporaire d'un côté du visage) après la vaccination. Des cas ont été signalés chez un petit nombre de personnes au Canada et à l'étranger.

L'étiquette du vaccin contre la COVID-19 de Moderna contient déjà des renseignements sur les cas signalés de paralysie de Bell après la vaccination, et le Ministère poursuit son évaluation du problème pour tous les vaccins contre la COVID-19 autorisés au Canada.

La paralysie de Bell est un épisode de faiblesse ou de paralysie des muscles du visage. Cette manifestation est généralement temporaire. Les symptômes apparaissent soudainement et commencent généralement à s'atténuer après quelques semaines. La cause exacte est inconnue. Elle serait le résultat d'un gonflement et d'une inflammation du nerf qui contrôle les muscles d'un côté du visage.

Santé Canada rassure les Canadiens : les vaccins contre la COVID-19 continuent d'être sûrs et efficaces pour les protéger contre la COVID-19. Les avantages des vaccins contre la COVID-19 l'emportent toujours sur leurs risques éventuels, car les preuves scientifiques montrent qu'ils réduisent les décès et les hospitalisations dus à la COVID-19.

Santé Canada continuera de travailler avec les fabricants, ainsi qu'avec ses partenaires canadiens et de l'étranger, pour mieux comprendre la relation éventuelle entre les vaccins contre la COVID-19 et les effets indésirables. Le Ministère prendra d'autres mesures si nécessaire.

Pour en savoir plus sur les vaccins contre la COVID-19 au Canada, consultez le Portail de Santé Canada sur les vaccins et les traitements contre la COVID-19.

Conseils aux consommateurs

Consultez un médecin si vous présentez une combinaison quelconque des symptômes suivants après la vaccination :

Manque de coordination des muscles qui contrôlent les expressions faciales, comme le sourire, le plissement des yeux, le clignement ou la fermeture des paupières

Perte de sensibilité du visage

Maux de tête

tête Larmoiements

Salivation excessive

Perte du sens du goût sur les deux premiers tiers de la langue

Hypersensibilité au son dans une oreille

Incapacité à fermer un des deux yeux

Signalez tous les effets indésirables survenant après la vaccination à un professionnel de la santé.

Instructions à l'intention des professionnels de la santé

Soyez attentifs aux signes et aux symptômes des effets indésirables associés aux vaccins contre la COVID-19.

Signalez tout événement qui pourrait être lié à un des vaccins au service de santé publique de votre région.

