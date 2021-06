Produits : Aimants ovales et aimants circulaires de Xing da Toy

Problème : Ces jeux d'aimants ont une force magnétique supérieure à la limite maximale permise par le Règlement sur les jouets du Canada et peuvent être avalés, ce qui pose de graves risques potentiellement mortels.

Mesures à prendre : Cessez immédiatement l'utilisation de ces jeux d'aimants, assurez-vous que vous avez toutes les pièces et communiquez avec votre municipalité pour savoir comment vous débarrasser du produit ou le recycler.

Santé Canada met en garde les Canadiens contre les graves risques que posent deux jeux d'aimants vendus au Canada, à savoir les jeux d'aimants ovales et d'aimants circulaires de Xing da Toy. Ces jeux contiennent de petits aimants très puissants qui peuvent être avalés par des enfants de tous âges, ce qui risque de nuire gravement à leur santé.

Si plus d'un aimant puissant est avalé dans un court laps de temps, les aimants peuvent s'attirer mutuellement pendant leur passage dans les intestins. Ce faisant, ils risquent de créer des torsions des intestins qui pourraient entraîner un blocage intestinal ou des déchirures des parois intestinales. Les conséquences de l'ingestion de petits aimants puissants peuvent être très graves, voire mortelles. L'ingestion de tels aimants entraîne souvent d'importants dommages aux tissus gastro-intestinaux qui nécessitent une intervention chirurgicale d'urgence et peuvent laisser des séquelles permanentes graves.

Conseils aux consommateurs

Retirez les jeux de petits aimants de la portée des enfants.

Ne laissez pas les enfants s'amuser avec de petits jouets ou d'autres petites pièces qui contiennent des aimants puissants.

Recherchez tout signe d'usure sur les jouets pour enfants. Jetez les jouets dont les aimants sont mal fixés.

Expliquez à vos enfants, peu importe leur âge, qu'ils ne doivent jamais mettre d'aimants ou d'articles contenant des aimants dans leur bouche ou dans leur nez.

Consultez sans tarder un médecin si un enfant a avalé (ou pourrait avoir avalé) un ou plusieurs aimants.

Lisez et suivez les recommandations, les avertissements, les messages de sécurité et les instructions d'assemblage qui accompagnent les produits.

Consultez régulièrement la base de données sur les rappels et les avis du site Canadiens en santé pour prendre connaissance des produits dangereux et vous défaire des jouets préoccupants.

Mesures prises par Santé Canada

Dans le cadre du programme d'inspection de Santé Canada, il a été déterminé que les produits touchés ne sont pas conformes aux exigences du Règlement sur les jouets du Canada parce qu'ils ont une force magnétique supérieure à la limite maximale permise et posent un risque en cas d'ingestion. Les produits ont d'abord été trouvés au Great Canadian Dollar Store (à Waterdown, en Ontario) et ont cessé d'être vendus depuis. De ce fait, le Ministère ne peut ni savoir exactement pendant combien de temps ces produits ont été sur le marché ni demander à l'importateur de prendre les mesures correctives nécessaires. Il se pourrait que ces produits aient été vendus par d'autres magasins ayant pignon sur rue ou par des détaillants en ligne. Par conséquent, Santé Canada informe les Canadiens du risque que pourraient présenter ces produits.

Aucun incident ou blessure liés à ces produits n'a été signalé à Santé Canada jusqu'à présent.

Santé Canada a pour mission de protéger les Canadiens contre des produits de consommation qui pourraient être dangereux. Santé Canada teste régulièrement les produits de consommation vendus au Canada et il continuera de surveiller ces produits pour contribuer à la protection des consommateurs.

Produits touchés

Les photos des deux jeux d'aimants ci-dessus montrent l'emballage dans lequel ils sont présentés dans les magasins de détail. Chaque unité de présentation contient 20 unités de deux aimants de couleur noire emballées dans une plaquette alvéolée. Chaque unité destinée à la vente contient deux aimants recouverts de plastique.

Signaler un problème lié à la santé ou à la sécurité

Santé Canada veut rappeler aux Canadiens de signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation ou un cosmétique.

